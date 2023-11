KOMENTÁŘ: Rusko, Katar, teď Saúdové. Když si fotbal myje ruce v ropě

Divíte se tedy, že si Saúdská Arábie koupila také fotbalové mistrovství světa pro rok 2034?

„Nebuďte překvapení, ale máte plné právo být naštvaní,“ reagoval renomovaný web The Athletic, když se svět před pár dny dozvěděl, co se stane za jedenáct let.

Velký boss Gianni Infantino, předseda Mezinárodní fotbalové asociace FIFA, se culí do objektivů, uctivě děkuje šejkům a prachaté honoraci, zatímco samotný fotbal krvácí.