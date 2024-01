Půlrok stačil, Henderson utíká z Arábie. Do Anglie se ale nevrátí, i kvůli daním

A tak si podle serveru The Athletic třiatřicetiletý reprezentant nejspíš plácne s nizozemským Ajaxem.

Šest měsíců poté, co s vlastními velkými očekáváními po dvanácti letech odcházel z Liverpoolu. „Chci dokázat velké věci, zlepšit místní soutěž a pozvednout úroveň klubu,“ říkal po podpisu smlouvy, která mu měla zajistit výdělek až dvacet milionů korun týdně.

Ihned obdržel od veřejnosti negativní zpětnou vazbu. Právě on se v Anglii zasazoval o osvětu ohledně práv menšin, která jsou v Saúdské Arábii ve velkém potlačována. „Pokrytectví!“ ozývalo se.

Když ho v arabském klubu v létě představovali, duhovou kapitánskou pásku na podporu LGBT+ komunity, kterou hrdě nosíval, mu na fotografii jednoduše odbarvili.

„Chtěl jsem vyzkoušet něco nového, něco, co by mě naplňovalo. Potřeboval jsem být přínosem. A tahle příležitost pracovat se Steviem Gerrardem v úplně jiné lize a kultuře, kde bychom mohli něco vybudovat s využitím mých zkušeností a tím, že si vás lidé váží, mě lákala,“ vysvětloval.

Stal se součástí obřího přívalu hvězd, když saúdská vláda převzala hned několik klubů v nejvyšší soutěži. Společně s ním přicházeli například předchozí vítěz Zlatého míče Karim Benzema nebo brazilské útočné duo Roberto Firmino a Neymar.

V tamní lize nakonec Henderson odehrál sedmnáct zápasů, ve kterých si připsal čtyři asistence. Kvůli rodině žil v sousedním Bahrajnu, protože ani práva žen nejsou v Saúdské Arábii na úrovni odpovídající evropským standardům.

Nespokojený teď ze země odejde zadarmo, přestože jej klub vykupoval za téměř čtyři sta milionů korun. Zimní přestávku strávil ve francouzských Alpách, z týmového přípravného kempu v Abú Zabí už odletěl domů do Anglie a potvrzení přestupu brání jen formality.

Vybral si Ajax, který je po polovině nizozemské ligy pátý, na startu soutěže však klopýtal a ocitl se i na sestupových příčkách. Po změně trenéra se zmátořil, na jaře si zahraje Konferenční ligu. Přesto je tento přesun na první pohled poněkud zvláštní.

Proč ne do Anglie? Kvůli penězům

Kromě vysokých výplat láká Saúdská Arábie rovněž na nulové daně. Jenže i to má svoje podmínky. Když hráč rozváže smlouvu dřív než po dvou letech, musí zemi doplatit dvacetiprocentní paušální daň, což Hendersona čeká tak jako tak.

Kdyby se ale vrátil do Anglie, řešil by další nepříjemnosti. Půl roku v zahraničí totiž podle ostrovní legislativy nestačí k tomu, aby ze dne na den přerušil status daňového rezidenta. „K tomu by musel zemi opustit na zbytek jednoho zdaňovacího období a poté na celé jedno další,“ řekl britský ekonomický expert Pete Hackleton serveru The Athletic.

To znamená, že by v Anglii nesměl vydělávat až do dubna 2025, jinak by veškeré příjmy včetně angažmá v Saúdské Arábii přiznával ve vlasti a dohromady s pojištěním by odvedl více než čtyřicet procent.

Jordan Henderson v dresu Liveroolu s kapitánskou páskou v duhových barvách na podporu LGBT komunity.

Řešení se nabízí – strávit zbytek času v jiné evropské zemi. Podle Hackletona však záleží i na její legislativě. „Například ve Španělsku se stáváte daňovým rezidentem ve chvíli, kdy v zemi pobýváte více než 183 dnů v kalendářním roce,“ uvedl expert.

V Nizozemsku jsou podmínky podobné a uplatňují zde stejné „pravidlo“ 183 dnů. „Kdyby hráč v zemi strávil kratší dobu po dobu kalendářního roku, danit tam bude jen příjmy získané během pobytu, nikoli všechny, které si vydělá během celého zdaňovacího období,“ přibližuje Hackleton, jenž se věnuje mimo jiné daňovému poradenství v oblasti sportu.

Aby se Henderson vyhnul daňovým dluhům v Anglii, musí teď jistě aspoň jeden další rok strávit jinde. A jeho pouť začne v Amsterdamu.