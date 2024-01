Nechte si miliony, mizíme! Hvězdy už pochopily, jak to chodí v Saúdské Arábii

Pozorně sledujte, co se semele během lednového přestupového okna. Dost možná se po letní sérii senzačních odchodů na Arabský poloostrov spustí vlna návratů, způsobená rozčarováním.

Asi nebude náhoda, že zrovna ve chvíli, kdy kluby po celém světě horečně jednají o přestupech, prosakují v médiích po celém světě zprávy o tom, jak jsou Neymar, Benzema nebo Firmino nespokojení. Že chtějí zpátky. Klidně z velké části obětují i bláznivé sumy, kvůli kterým se do rozpálené země daleko na východě přesunuli. Skousnou i to, že v případě návratu do Evropy – a pro Británii to platí obzvlášť – jim pořádně povyskočí daně.