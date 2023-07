Ronaldo? Jen pilotní projekt. Kam povede šílenství, jež lomcuje Saúdskou Arábií

Na tribunách vlály tisíce zeleno-bílých vlajek, zatímco zaražení krajané Messiho a spol. jen zkoprněle zírali do prázdna a poslouchali, jak stadionem znějí arabské chorály a nadšený křik. Svět byl nejdřív v šoku: a pak si možná začal uvědomovat, že se rodí nová fotbalová síla.

Ale že to půjde tak rychle? Že za to Saúdové takhle vezmou? To se asi čekat nedalo. Jako by si vzali do hlavy: Tuhle euforii potřebujeme využít. Natáhneme hvězdy, získáme pozornost a vyrobíme si doma ligu snů. Teď, nebo nikdy!

Proto teď téměř denně létají z Arabského poloostrova zprávy o tom, koho zase Saúdové ulovili. Nestačí jim Cristiano Ronaldo, který celé saúdské šílenství odstartoval, když na konci loňského roku podškrábl superlukrativní smlouvu s an-Nasrem. Chtějí víc a víc a ještě víc.