Pelé, zhýralec Maradona, naštvaný Cruyff. Další senzační přestupy legend

Zvykejte si: od úterý platí spojení Lionel Messi + Paris Saint Germain. Což je událost, která hýbe fotbalovým světem.



Maličký argentinský kouzelník se s pohádkově bohatými šejky, kteří klub pod zkratkou PSG vlastní, bleskově dohodl na ročním platu 900 milionů korun, podškrábl smlouvu na dva roky s opcí a stvrdil jeden z nejsenzačnějších přesunů fotbalové historie.

Zadlužená Barcelona se musela svého drahokamu zříct, aby ušetřila, takže teď jej budou opečovávat v Paříži.

Tak už to u legend občas bývá: fotbaloví velikáni přestupují často za pozoruhodných okolností.

Kdo kromě Messiho?

Pelé ze Santosu do New York Cosmos (1975)

Fotbalovému králi bylo čtyřiatřicet, stejně jako teď Messimu. Stejně jako on byl také dlouho věrný jednomu klubu a když mu v mateřském Santosu doběhla smlouva, skoro rok nekopl do balonu, než ho zlákala americká výzva.

„Když jsem přicházel, Cosmos byli jako univerzitní tým. Po třech letech patřili k nejlepším na světě,“ zapřeháněl si lehce Pelé. To hlavní každopádně zvládl: s týmem získal titul a především mohutně zvedl zájem o fotbal v zemi, která mu vymyslela prapodivný název soccer. Přilákal další hvězdy a jen tak mimochodem stihl ve všech soutěžích nastřílet 66 gólů.

Legendární Pelé v dresu New York Cosmos.

Když bílý dres oblékl poprvé, dívalo se na přenos stanice CBS deset milionů Američanů. Během tří sezon, které odehrál, se návštěvnost domácích zápasů Cosmos trojnásobně zvedla. A když se před vyprodaným pětasedmdesátitisícovým newyorským stadionem loučil, z hlediště mu tleskaly celebrity, které možná až díky němu zjistily, že fotbal se hraje v jedenácti: Robert Redford, Barbra Streisand, Diane Keaton, Mick Jagger nebo Muhammad Ali.

Johan Cruyff do Feyenoordu (1983)

Jeden z největších šoků ve fotbalových dějinách. Cruyff, srdcař pevně spjatý s Ajaxem, se v závěru kariéry do milovaného klubu vrátil a věřil, že už se nebude muset nikam stěhovat. Fanouškům dál dělal radost, střílel góly, pomohl k trofejím, navíc pomáhal jako poradce trenéru Beenhakkerovi.

O to větší šok pro něj byl, když v šestatřiceti od vedení slyšel, že novou smlouvu už nedostane. Končit se mu nechtělo, tak šéfům nakvašeně vzkázal: „Tak víte co? Půjdu do Feyenoordu!“

KRÁTKÁ EPIZODA. Johan Cruyff diriguje spoluhráče Feyenoordu.

Zrovna k největšímu rivalovi! To bylo haló, celé Nizozemsko bylo na nohou a čekalo, jak se Cruyff s tlakem popere. Zvládl to fantasticky: vynechal jediný zápas, třinácti góly pomohl k zisku double a popáté získal trofej pro nizozemského hráče roku. Fanoušci Ajaxu zuřili, ale už za pár měsíců měli svého oblíbence zpátky. Cruyff se vrhl na trénování a v roce 1987 dovedl tým k triumfu v Poháru vítězů pohárů. Až pak přešel do Barcelony, kde coby kouč prožil největší úspěchy.

Diego Maradona do Sevilly (1992)

Překvapivý tah, který vůbec nevyšel. Tloustnoucí dvaatřicátník Maradona po patnáctiměsíčním distancu za kokain nejenže nezářil, ale ještě dělal ostudu.

Užíval si po barech a nevěstincích, dostával pokuty, v honosné vile, která dřív patřila toreadoru Spartakovi, pořádal časté alkoholové (i jiné) orgie. Šéf klub Cuervas si dokonce najal soukromého detektiva, aby zlobivou posilu hlídal a podával hlášení.

Diego Maradona v Seville nezažil zrovna šťastné období.

Časem se Maradona rozhádal i s trenérem Bilardem, kterého dřív uznával. Při zápase s Burgosem neunesl střídání, starému známému vynadal a stalo se cosi, co obě strany líčily velmi odlišně.

„S Diegem jsme si promluvili a vysvětlovali jsme si, co se stalo,“ nabídl umírněný pohled Bilardo. „Vymlátili jsme ze sebe duši,“ přispěchal s pikantnější verzí příběhu Maradona.

Pravděpodobnější je druhá varianta, protože hned po zápase zavalitý démon v Seville skončil.

„V takové kondici bych ho nevzal ani na golf,“ rozloučil se s Maradonou viceprezident klubu Del Nido po jediné sezoně.

David Beckham do LA Galaxy (2007)

Možná vám tohle jméno mezi absolutní fotbalové legendy nesedí - vždyť Beckham na rozdíl od všech zmíněných nikdy nebyl považovaný za nejlepšího hráče světa. Přesto jeho nečekaný přesun z Realu Madrid do Spojených států nemůže v žebříčku chybět, protože snad jen on se svou hvězdnou aurou mohl dokázat totéž, co kdysi Pelé.

David Beckham (vpravo) z LA Galaxy a Corey Ashe z Houstonu.

V době, kdy po vypršení smlouvy v Realu Madrid do LA Galaxy přicházel, fotbal v USA opět skomíral. Ligu hrálo jen dvanáct týmů, byla na okraji zájmu, chyběl jí lesk. Jakmile Beckham v Los Angeles vystoupil z letadla, převzal bílý dres a na pódiu za ním vylétly barevné konfety, všechno se dalo do pohybu.

Málokdo čekal, že by mohla liga přivábit takovou hvězdu, o to byl zájem masivnější.

Major League Soccer, americké nejvyšší soutěže, se dnes účastní šestadvacet klubů. Jejich rozpočty nabobtnaly, platy hráčů se zvedly o 500 (!) procent v porovnání s dobou před Beckhamovým příchodem a jen šest lig na světě se může chlubit tím, že na ně v průměru chodí víc diváků než na MLS. To vše hlavně díky extravagantní módní ikoně, která před čtrnácti lety spustila mánii.

Cristiano Ronaldo do Juventusu (2018)

Zdánlivě to vypadalo, že tenhle vztah se nemůže rozpadnout. Vždyť plodil samé úspěchy, spoustu gólů, spoustu zážitků. Mimo jiné čtyři triumfy v Lize mistrů! Jenže po devíti letech se cosi pokazilo a portugalský fenomén Ronaldo se v Realu Madrid začal cítit nechtěný.

Portugalský střelec Cristiano Ronaldo během utkání Juventusu s Cagliari.

Urazilo ho, že mu prezident Perez nezvedl plat a že místo toho v novinách vychvaloval konkurenta Neymara - tak si Ronaldo umínil, že to zkusí jinde a plácl si s Juventusem. Stál skoro tři miliardy, přitom mu už bylo třiatřicet. Slyšel nejen na lukrativní smlouvu, ale i na ambice Juventusu.

Toužil dokázat, že i v pokročilém věku dokáže tým dotáhnout k trofejím, což se povedlo zatím jen napůl: dvakrát se v Turíně slavil italský titul, jednou pohár, ale vítězství v Lize mistrů, po kterém Juventus touží pětadvacet let, neklaplo ani s Ronaldem. Možná i proto se čím dál hlasitěji mluví o jeho odchodu, klubový pokladník by si jistě také oddechl, že mu už nemusí vyplácet pětadvacet milionů korun týdně.

Tak že by tohle léto přineslo ještě jeden pozoruhodný přestupový příběh?