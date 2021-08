Messi patří Paris St. Germain. Podepsal smlouvu na dva roky

„Lionel Messi se dohodl s PSG. Jeho přílet do Paříže se očekává v příštích několika hodinách,“ oznámil L’Equipe v úterý v poledne.

„Na konci dne by měl absolvovat lékařskou prohlídku a poté podepsat smlouvu na dva roky s opcí na další rok. Ve středu by se měla v Parku Princů uskutečnit tisková konference,“ píše L’Equipe.

„Je to uzavřeno. Informace L’Equipe se nám z Messiho okolí podařilo ověřit,“ uvedl barcelonský deník Mundo Deportivo, který má blízko k FC Barcelona.

Nová kapitola začíná. Po jedenadvaceti letech. Lionel Messi, jeden z nejlepších fotbalistů, co kdy hráli, mění Barcelonu za Paříž.

Ve francouzské metropoli si od něj hlavně slibují triumf v Lize mistrů. Výhra domácí soutěže je povinností, St. Germain nemá konkurenci, byť loňský ročník senzačně ovládlo Lille.

V kabině na Messiho čeká třeba brazilský kouzelník Neymar, se kterým si v Barceloně tuze rozuměl. Ten do Paříže přišel v roce 2017 jako nejdražší fotbalista planety. Katarští šejkové za něj tehdy zaplatili 222 milionů eur.

Útočnou trojici doplní druhý v pořadí, co se týče přestupové částky. Francouzská kometa Kylian Mbappé do PSG přicházel z Monaka za 145 milionů.

Pařížany už letos posílili pravý obránce Ašraf Hakimí z Interu za 60 milionů eur, po konci smlouvy ale „zadarmo“ přišli čerstvý evropský šampion Gianluigi Donnarumma a nizozemský záložník Georginio Wijnaldum.

A také Sergio Ramos, stoper z rivalského Realu Madrid, s nímž Messi sváděl nespočet soubojů v rámci El Clásika. Teď spolu budou válčit ve stejném dresu.

Pařížské pompézní uvítání jen kontrastovalo s koncem v Barceloně, který nebyl podle Messiho představ.

„Chtěl bych se rozloučit na hřišti, za posledního potlesku diváků. Oslavou gólu před plným stadionem,“ líčil na tiskové konferenci, na níž dal v slzách Barceloně sbohem.

„Jedinou variantou bylo ohrozit klub na následujících padesát let. To nemůžeme udělat,“ řekl k tomu prezident klubu Joan Laporta. „Nikdo není víc než klub, ani nejlepší hráč světa. Bohužel. Nemohl jsem učinit rozhodnutí, které by nás mohlo zničit.“

Pár dní zpátky totiž počítal s tím, že bude v klubu pokračovat. Dohodl se na nové pětileté smlouvě s poloviční gáží - o víc už z právního hlediska plat pokrátit nešlo. Jenže ani tu by zadlužená Barcelona nemohla registrovat kvůli finančním pravidlům fair play La Ligy a z podpisu sešlo.

Do Barcelony přišel Messi ve třinácti letech. V proslulé akademii La Masia v něm viděli speciální talent, proto mu zaplatili léčbu poruchy růstu. Jakmile o něco vytáhl, začal důvěru splácet.

V lize debutoval v roce 2004 proti Espaňolu, za který tehdy nastoupil Mauricio Pochettino, jeho nový trenér v Paříži. V 778 zápasech dal 672 gólů a stal se nejlepším střelcem klubové historie, v počtu startů překonal i Xaviho s Iniestou.

S katalánským velkoklubem získal 35 trofejí, z toho desetkrát La Ligu a čtyřikrát Champions League. Pro sebe vyhrál šest zlatých míčů, trofejí pro nejlepšího fotbalistu planety. Rozloučil se po jedenadvaceti letech.

„Nemohu být pyšnější na vše, co jsem tu dokázal, že jsem žil v tomto městě. A také se sem vrátím. Dětem jsem to slíbil, je to náš domov.“

Teď před ním stojí nová výzva: dobýt Ligu mistrů s Paříží.