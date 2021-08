Jeden z členů FC Barcelona se pokusil zablokovat Messiho odchod

Jeden z členů FC Barcelona se u francouzského soudu a Evropské komise pokusil zablokovat odchod Lionela Messiho. Hvězdný argentinský fotbalista by měl podle všeho zamířit do Paris St. Germain poté, co si ho katalánský klub kvůli pravidlům finančního fair play nemůže dovolit.