Ronaldo je idiot, on i Mourinho jsou rozmazlenci. Nahrávky, které mění fotbal

Co na tom, že si pustil pusu na špacír už mezi lety 2006 a 2009 a audionahrávky jeho telefonátů unikly až nyní, kdy je – bůh ví jak – získal deník El Confidencial. Bez ohledu na velkou časovou prodlevu fotbalový svět řeší, co všechno Pérez do sluchátka navykládal.