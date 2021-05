Mourinho o budoucnosti: Nemám žádné plány. Budu se věnovat domácím úkolům

Slavný fotbalový trenér José Mourinho nepředpokládá, že by se v příští sezoně vrátil na lavičku. Osmapadesátiletý Portugalec si po nedávném vyhazovu z Tottenhamu chce odpočinout a počkat si na tu pravou nabídku. Řekl to v rozhovoru pro britský deník The Times.