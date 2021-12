Vaše práce je lehčí než naše, proto bereme víc. Mourinho vyjel na novináře

Poprvé od chvíle, kdy Inter Milán na jaře 2010 dovedl k triumfu v Serii A, v Italském poháru i v Champions League, se legendární portugalský kouč postavil proti němu.

A nedopadlo to pro něj vůbec dobře. Už do poločasu to bylo 0:3, když jeden gól padl přímo z rohu a druhý dal Džeko, do léta ikona právě AS Řím. A třetí gól Dumfriese? „Byl směšný,“ pronesl Mourinho.

„Inter je za normálních podmínek silnější než my. A v nenormálních podmínkách je ještě mnohem silnější než my,“ spustil José Mourinho do televizní kamery.

„Nenormálními podmínkami“ myslel fakt, že jeho tým byl kvůli marodce značně oslaben a někteří hráči museli nastoupit na postech, na kterých obvykle nehrávají.

„Bylo to pro nás velmi obtížné. Vždyť v minulé sezoně Inter nasbíral o devětadvacet bodů víc než AS Řím,“ hledal alibi.

Pak se s televizními diváky rozloučil a zamířil do útrob Olympijského stadionu.

Na tiskové konferenci naštvání z výsledku v sobě neudržel. Když padl dotaz, na novináře vyštěkl. „Nechci odpovídat na otázky,“ prohlásil Mourinho.

„Klást takové otázky je snadné, vaše práce je samozřejmě jednodušší než naše. A proto my dostáváme mnohem víc peněz než vy.“

Není to poprvé, co se Mourinho směrem k žurnalistům vyjádřil nevhodně. I během svého působení v Chelsea či Manchesteru United vyvolával rozruch.

Porážka s Interem, kde prožil dva krásné a úspěšné roky, ho zvlášť bolela.

Navíc AS Řím je po šestnácti kolech až sedmý, na čtvrtou příčku ještě zajišťující postup do Ligy mistrů ztrácí devět bodů. S elitními kluby nemá dobré výsledky. Prohrál s AC Milán, na Juventusu i derby s Laziem, s Neapolí doma remizoval.

Pravda, osmapadesátiletý kouč má pořád velké jméno, ale už tolik úspěšný není.

„Není už tím trenérem, kterým býval,“ domnívá se Marco Materazzi, někdejší Mourinhův svěřenec z Interu a klíčový muž italské reprezentace ve finále MS 2006.

Na druhou stranu od svého odchodu z Interu do Realu Madrid v létě 2010 získal Mourinho „jen“ osm trofejí. Těmi nejdůležitějšími jsou: titul s Realem Madrid (2012), titul s Chelsea (2015) a vítězství v Evropské lize s Manchesterem United (2017). Ale od té doby vůbec nic.

Z Manchesteru United v prosinci 2018 a z Tottenhamu letos na jaře byl kvůli špatným výsledkům odvolán.

V létě podepsal tříletou smlouvu s AS Řím, ale na pronikavý úspěch to zrovna nevypadá.

V poslední době se o něm mluví v souvislosti s možným angažmá v Evertonu, který pod Rafaelem Benítezem tápe.