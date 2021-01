Ronaldo: Fotbal bez fanoušků? Jako jít do cirkusu a nevidět klauny

„Jsem šťastný, cítím se ve formě a v životě se mi daří. Doufám, že budu hrát ještě spoustu, spoustu let,“ citoval Ronalda server BBC Sport.



„Mladším hráčům vždycky radím, aby si užívali každou chvíli, protože nikdy nevíte, co bude zítra. Ale já vidím velmi zářivou budoucnost,“ doplnil pětinásobný držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa.

Pětatřicetiletý Ronaldo, hvězda Juventusu Turín, je důkazem, že na věku nezáleží. „Důležitá je hlava,“ tvrdí.

„Je jedno, jestli je Cristiano dobrý, protože jak říkám, nevíte, co bude zítra. Žiju přítomností,“ uvedl.

Před čtyřmi lety slavil zlato na Euru, portugalskou reprezentaci by jako kapitán chtěl dovést i k triumfu na světovém šampionátu v roce 2022.

„Vyhrával jsem trofeje se všemi kluby, kde jsem působil. Ale mistrovství světa je sen. Všechno je možné, i když současně musíte být realisty,“ konstatoval Ronaldo, kterému v době turnaje bude 37 let.



Těší se, až se po koronavirové pandemii vrátí život i fotbal do normálu a na stadionech – třeba na blížícím se mistrovství Evropy – opět budou diváci. „Nerad hraju bez fanoušků. Je to jako jít do cirkusu a nevidět klauny,“ prohlásil.

„Kvůli pandemii lidé blázní. Doufám, že se brzy otevřou brány stadionů. Musíme se přizpůsobit a snažit se normálně žít, k tomu samozřejmě respektovat pravidla. Fotbal bez fanoušků se mi ale opravdu nelíbí,“ dodal Ronaldo.