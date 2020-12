Je skvělé proti němu hrát, řekl Ronaldo o střetnutí s Messim po dvou letech

Dohromady mají 11 Zlatých míčů a přes 1400 vstřelených gólů. Věční rivalové Ronaldo a Messi se na hřišti potkali poprvé od Portugalcova přestupu do Juventusu v roce 2018.

A spokojeně odcházel Ronaldo: v zápase proměnil dvě penalty, jeho tým vyhrál hladce 3:0 a vystřídal Barcelonu na prvním místě.

Messi vs. Ronaldo Celkem gólů: Ronaldo 752, Messi 712

Góly v Lize mistrů: Ronaldo 134, Messi 118





„Hrát proti Barceloně je vždycky těžké, je to skvělý tým. Ale my do zápasu vstoupili se správnou mentalitou. Během prvních třiceti minut jsme dali dva góly. Další jsme přidali ve druhé půli a domů vezeme tři body,“ zhodnotil Ronaldo.



Přestože v Lize mistrů má nejvíc gólů ze všech, proti týmu, ve kterém působí Messi, se trefil vůbec poprvé.

„Dát gól na Nou Campu je pro mě vždy speciální. S Messim jsme sdíleli posledních třináct let našich životů,“ uvedl Ronaldo.



„Cítím se skvěle. Góly jsou důležité, ale musím pokračovat v tvrdé práci. Není lehké udržovat si svůj standard,“ dodal.

Ronaldo s Messim mají jako jediní v Champions League přes sto gólů, každý zaznamenal osm hattricků.

V této soutěži na sebe narazili pošesté, ale naposledy to bylo v semifinále 2010/2011. A nemůže to být víc vyrovnané: dvě výhry Ronaldo, dvě Messi a dvakrát zápas skončil remízou.

Argentinec má ovšem o jeden gól víc, navíc skóroval ve finále 2009, když Ronaldo hrál ještě za Manchester United.

Nejčastěji se potkávali ve Španělsku, kde má ve vzájemných střetnutích také navrch Messi. Oba jsou nejlepšími střelci v El Clásiku: Messi jich má za Barcelonu 26, Ronaldo 18 za Real.

Ronaldovi je už pětatřicet, ale díky tvrdé dřině a odříkání se udržuje ve skvělé kondici, prakticky nestárne. Messi je o dva roky mladší.

Potkají se ještě někdy na hřišti?