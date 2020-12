Lewandowski je nejlepším fotbalistou světa, porazil Ronalda i Messiho

21:05

Cena The Best pro nejlepšího fotbalistu světa podle Mezinárodní federace fotbalových asociací FIFA poprvé putuje do rukou polského útočníka Roberta Lewandowského z Bayernu Mnichov. V hlasování předčil Cristiana Ronalda z Juventusu Turín a loňského vítěze Lionela Messiho z Barcelony. Kvůli pandemii koronaviru se slavnostní ceremoniál uskutečnil virtuálně.