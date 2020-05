Zpátky do tréninku a za měsíc k zápasům? Lékaři v Anglii pochybují

Také kluboví lékaři v Anglii momentálně řeší, jak (ne)bezpečný může být plánovaný návrat fotbalu v zemi. Premier League by měla být po Bundeslize druhou velkou evropskou soutěží, která se po vynucené pauze znovu rozběhne.

Alespoň takový je ideální scénář. Jak v Anglii, tak v Německu ho ovšem musejí ještě posvětit politické elity. A také kluby.



„I mezi jejich lékaři se názory různí. Podobně jako ve společnosti,“ podotýká pro server BBC Eamonn Salmon, šéf asociace fotbalového lékařství. „Někteří nemají strach, jiní jsou na pochybách a zbytek považuje návrat k fotbalu za současných podmínek za nemožný.“

Lékaři z dvaceti klubů anglické Premier League diskutovali o tzv. Projektu restart, jak vedení soutěže plán na návrat k fotbalu nazvalo, na samostatném mítinku. Mělo z něj vzejít stanovisko pro další setkání zástupců klubů, které je na programu v pondělí.

Jednotlivé body, zejména ohledně hygienických předpisů a způsobu testování hráčů, by měli zástupci vedení soutěže prodiskutovat také s vládou. Nejasnosti zůstávají i kolem karanténních opatření v případě, že se některý z fotbalistů nakazí. Půjdou do izolace i spoluhráči?

Samé otázky.

Vláda by měla o možném rozvolňování zavedených opatření, která občanům omezují pohyb na veřejnosti, rozhodnout ještě tento týden. Teoreticky by mohlo dojít i k návratu fotbalistů k plnohodnotnému tréninku – to by s sebou podle informací BBC přineslo nutnost testovat hráče minimálně dvakrát týdne.

„Zatím nám nezbývá než čekat na vývoj celé situace, protože ta se mění ze dne na den,“ uvědomuje si Salmon, zástupce fotbalových lékařů.

V Anglii se mezitím některá tréninková centra už otevřela, zatím však jen pro individuální přípravu hráčů. Datum, kdy by se znovu mohly hrát soutěžní zápasy, je stanoveno na 8. června. Mohlo by to být jen na vybraných neutrálních stadionech a pochopitelně bez diváků, kteří dost možná na fotbal nepůjdou ani v příští sezoně.

Postupy ohledně restartu fotbalových soutěží se v Evropě liší.

Německo chtělo začít už během nadcházejícího víkendu, ale plán se odsouvá minimálně o týden. Testy napříč kluby první a druhé ligy na začátku týdne odhalily desítku nakažených. Čeká se na stanovisko vlády.

O osudu české nejvyšší soutěže by měly kluby rozhodnout příští středu – hrát by se mohlo nejpozději od 25. května. O čtyři dny později bude pokračovat liga v sousedním Polsku.

Naopak Nizozemsko či Francie už letošní sezonu odpískaly. Pokračování jim nedovolují nařízení tamějších vlád.

Itálie a Španělsko, které postupně rozvolňují přísná protikoronavirová opatření, zatím pustí fotbalisty v omezeném režimu do tréninku. Jestli se ale soutěže dohrají, je krajně nejisté.