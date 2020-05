Změní v Anglii pravidla? Zkraťme poločasy, říká šéf hráčské asociace

Taylor, jenž je generálním ředitelem asociace profesionálních hráčů, byl hostem ve vysílání rozhlasové stanice BBC Radio 4. „Fotbalisté nejsou hloupí,“ řekl k aktuálně velmi žhavému tématu opětovného zahájení ročníku. „Chtějí mít potvrzené, že je zajištěno jejich bezpečí. Je nutné, aby se v zápasech cítili dobře.“

I tím se aktuálně zabývají kluboví lékaři v zemi. Jak (ne)bezpečný vlastně může být návrat fotbalu v Anglii?

Premier League by se podle optimistických odhadů mohla znovu rozběhnout 8. června. Zbývá z ní odehrát 92 zápasů a je nutné to stihnout do konce července, jelikož v srpnu mají odstartovat kvalifikace evropských pohárů.

Na fotbalisty čeká velmi náročné období, zhuštěná termínová listina. Taylor tvrdí, že je zapotřebí je co nejvíce ochránit.

„Nevidíme do budoucnosti, což ale neznamená, že nemůžeme přicházet s nápady. Možností je dovolit více střídání, variantou je také hrát kratší poločasy. Samozřejmě se mluví o neutrálních hřištích,“ prohlásil Taylor.



„Pochopitelně zároveň chcete zachovat integritu soutěže, což bylo o zápasech doma a venku, s hráči, které jste měli k dispozici před jejím přerušením... Je to složitý proces,“ pokračoval.



Angličané postupně otevírají tréninková centra, hráči ale zatím netrénují společně. Aby se dal splnit plán s 8. červnem, potřebovali by se začít znovu připravovat jako tým od poloviny května.

„Stále debatujeme o různých možnostech. Některé můžou být dosažitelné, jiné nikoliv. Když to nezkusíme, tak to nezjistíme,“ uvedl Taylor. Reportéři BBC oslovili zástupce Premier League, podle kterých varianta se zkracováním pětačtyřicetiminutových poločasů není na stole.

Naopak Rick Parry, šéf Football League, která zastřešuje další tři nižší patra anglického fotbalu, se nechal slyšet, že „nevyloučí jakékoliv kreativní nápady a podněty.“

Je tedy skutečně možné, že anglický fotbal kvůli pandemii nového typu koronaviru přistoupí na drobné úpravy.

„Nejdůležitější ovšem je, abychom společně nalezli odpověď na otázku: může být sezona dokončena bezpečně?“ dodal Taylor.