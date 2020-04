Anglie otevírá tréninková centra. Dohraje se liga na všech stadionech?

Klíčové jednání mezi jednotlivými kluby by se mělo uskutečnit v pátek. A témat je hned několik.

Stále například není jasné, jestli by se zápasy v nejvyšší anglické soutěži hrály na všech dvaceti stadionech, či pouze na některých vybraných. Tím by řada klubů mohla přijít o výhodu domácího prostředí, byť ta bude vzhledem k absenci fanoušků omezena tak jako tak.

Britský deník The Independent dokonce před měsícem informoval o plánu, že by se zbylých 92 utkání mohlo uskutečnit v tréninkovým kempech v Londýně a střední Anglii s tím, že by hráči, realizační týmy a další pracovníci zůstávali ve společné izolaci a byli by pravidelně testování na přítomnost koronaviru. S revizemi by tento plán měly kluby znovu prodiskutovat tento týden.

Podobně jako možnost nabídnout fanouškům, kteří na zápasy nebudou mít přístup, alespoň část zápasů na volně šířených televizních kanálech.

Šíření nemoci covid-19 anglickou ligu pozastavilo 13. března a co nejrychlejší návrat k fotbalu už vyhlíží i britská vláda, byť zatím bez konkrétních termínů. Ty budou teprve oficiálně potvrzeny na základě vývoje epidemiologické situace v zemi, která se ovšem v posledních dnech zlepšuje.

I proto některé kluby pro své hráče po pěti týdnech otevřely tréninková centra.

Arsenal od pondělka umožnil přípravu maximálně pěti hráčům zároveň s tím, že každý z nich trénuje individuálně za dodržení přísných hygienických pravidel. Podle klubu je přítomnost v rozlehlém uzavřeném areálu bezpečnější než například v parku, kde fotbalisty zastavují fanoušci, prosí je o fotografii či autogram. Zázemí otevřely pro hráče také Brighton a West Ham, v úterý se přidává Tottenham.

Anglie tak následuje některé ostatní evropské země včetně Česka, kde se fotbal pomalu probouzí k životu. Nejdál jsou v Německu, kde tréninky ve skupinkách probíhají od začátku dubna a už 9. května by vedení bundesligy chtělo soutěž restartovat.

Svůj předběžný jízdní řád zná od pondělka také česká Fortuna liga, čeká se pouze na očekávaný souhlas většiny klubů. Začít by se mohlo dohrávkou mezi Teplicemi a Libercem o víkendu 23. a 24. května. Nejpozději pak v pondělí 25. května.

Fotbalisté se zatím připravují ve zvláštním režimu a v menších skupinkách, do plnohodnotného tréninku by měli najet 11. května.