Nejlepší Staněk se Zimou, za zahozenou penaltu to čtenáři Součkovi spočítali

Čeští fotbalisté po půlhodině hry během pár vteřin dvakrát inkasovali, do poločasu snížil Schick a po přestávce už branka nepadla, přestože měli hosté výhodu penalty. Součkovu slabou a špatně umístěnou střelu po zemi chytil brankář Sommer.

Hodnocení čtenářů zápasu Ligy národů Podívejte se, jak jste hráče známkovali

Souček, dosud jedna z opor reprezentace, neprožívá šťastné dny. Kritiku slyší i za špatné výsledky West Hamu. V úterý v St. Gallenu si věřil, vzal odpovědnost na sebe a možná chtěl gólem nepříznivé období zlomit. To se mu nepovedlo.

Asi i proto byli k němu fanoušci nekompromisní.

Fotbalistům dávali známky jako ve škole, nejlepší je jednička, nejhorší pětka. Do hlasování se jich zapojilo přes tři tisíce a průměrná známka vyšla Součkovi 4,05.

„Je mi to líto, pro mužstvo to byla rána do zad,“ říkal Souček po utkání k neproměněné penaltě.

Hodnocení čtenářů za Ligu národů zápas a průměrná známka se Švýcarskem (výsledek 2:1), průměrná známka 2,38 se Španělskem (2:2) 2,38 v Portugalsku (0:2) 3,07 ve Španělsku (0:2) 2,86 s Portugalskem (0:4) 3,60 ve Švýcarsku (1:2) 3,06

Nedostatečně, čili na čtyřku, hráli také stoper Ondřej Kúdela a útočník Jan Kuchta, byť se jako střídající hráč dostal do šance a hlavou trefil tyč.

Brankář Staněk, kterého si fanoušci přáli v základní sestavě místo jedničky Tomáše Vaclíka, obdržel poměrně vysoké hodnocení 1,86. Chytal druhý poločas, Vaclík se totiž zranil a nemohl pokračovat.

Druhý nejlepší z Čechů byl obránce Zima, který asistoval u jediné české branky. Z pozice stopera se vydal do útoku a od zadní čáry přihrával pod sebe střílejícímu Patriku Schickovi.

I jeho představení se zamlouvalo čtenářům, stejně jako hra křídelníka Adama Vlkanovy.

Výkon celého mužstva viděla veřejnost jako průměrný, výsledná známka je 3,06. To je zlepšení proti sobotnímu duelu proti Portugalsku (3,60), po debaklu 0:4 to čtenáři hodnotili jako třetí nejhorší vystoupení v éře trenéra Jaroslava Šilhavého.