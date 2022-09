Smutný kapitán Souček: Moje penalta? Rána do zad. Ale spoluhráče chválím

Souček zamířil ze svého pohledu doleva, míč tlačil k tyči, ale jeho ráně chyběla větší razance. Brankář Sommer byl u balonu včas, vytlačil ho a nedovolil českému záložníkovi ani dorážku. A skóre se už - českým šancím navzdory - do konce utkání nezměnilo.

„Ještě se musím podívat na video, ale nedal jsem gól, takže špatně kopnutá penalta,“ drbal si hlavu Souček. „Dal jsem to po zemi, věřil jsem, že míč po trávě projde do brány, ale gólman vystihl směr. Je mi to líto, po tomhle výkonu to byla rána do zad.“

Brankář Sommer se vás snažil rozhodit, rukou ukazoval ze svého pohledu k levé tyči. Všiml jste si?

Všiml, koukal jsem na něj. Ale pak jsem se soustředil na sebe, vybral si stranu a tam to kopl. Gólman to chytil dobře, ale beru to na sebe, je to moje vina. Měl jsem proměnit.

Co vám před penaltou říkal faulovaný Patrik Schick? Bylo vidět, že diskutujete.

Bavili jsme se, ptal se, jestli si věřím. Řekl jsem, že jo, už jsem penalt v životě kopal strašně moc. Tahle mě hodně mrzí, byla hodně důležitá.

Rozhodl tento moment celý zápas?

Věřím, že kdybych proměnil, vytvořili bychom si ještě větší tlak. Bylo by to dva dva, půl hodiny do konce. Ale chci pochválit všechny kluky, odehráli jsme jeden z nejlepších zápasů v Lize národů. Těch šancí, co jsme si vytvořili... Odpověděli jsme na sobotní utkání s Portugalskem, které se nepovedlo. O to víc mě penalta štve.

Co vám zápas ukázal?

Líbilo se mi, jak jsme do něj od první minuty vstoupili, takhle to má být. Hráli jsme, tak jak jsme si řekli, v šatně jsme to před utkáním vyburcovali. Pak jsme sice dostali rychlé dva góly, ale nepoložilo nás to.

Plány to ale nabourat muselo.

Samozřejmě, štve nás to. V první půli jsme trefili břevno, já měl šanci po rohu, pak tyčka, penalta... Obracet z 0:2 bylo těžké, ale ukázali jsme, že máme srdce a že i takový zápas se dá hodně zdramatizovat. Navíc proti soupeři, který má fakt výborný tým.

Celkově účast v áčkové skupině hodnotíte jak?

Nemůžu ji hodnotit kladně, když jsme sestoupili. Ale když si vzpomenu na jednotlivé zápasy, myslím, že jsme předvedli několik hodně dobrých výkonů. Švýcarsko jsme doma porazili, remizovali se Španěly, kteří nám dali gól v poslední minutě, ve Španělsku jsme taky zahráli dobře a tady předvedli ještě lepší představení. Ale máme jen čtyři body, což nestačilo. V béčku musíme zase zabrat a poprat se o návrat, protože takové zápasy chceme hrát znovu. Tým na to máme, jedeme dál.