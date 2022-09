Vlkanova poprvé v základu: Na takové zápasy si věřím. Chci ukázat, co umím

„Strašně se na takové zápasy těším. Jsem rád, že je můžu hrát a vždycky chci ukázat, co umím a proč jsem tady,“ sypal ze sebe po nadějném výkonu. „Doufám, že se mi to tentokrát povedlo.“

Souhra v útočné trojici se Schickem a Černým vám seděla, ne?

Souhlasím. Po zisku míče jsme hodně chodili do otevřených prostorů, Švýcaři byli dost roztažení. Když jsme balon ukořistili, mohli jsme vyrážet do brejků, dostávali jsme se do šancí. Jen škoda, že jsme dali jen jeden gól.

No právě. Možností jste přitom měli tentokrát dost.

Trefili jsme břevno, dvě tyčky, měli jsme hodně dobré náznaky. Hrozná škoda, že dostaneme dva rychlé góly. Mrzí to.

Čím to, že jste nechali soupeře během minuty dvakrát skórovat? Nekoncentrovanost?

Nevím... Druhému gólu předcházela chyba, to se prostě stává. Chtěli jsme to i tak zvrátit, do šatny jsme ještě dali gól a šance žila. Pořád jsme byli na dostřel, věřil jsem, že to tam nedotlačíme. Penalta, další tyč, bohužel tam už nic nepadlo. Velká škoda.

Hlavně proto, že Česko z elitní skupiny sestupuje.

Mrzí to, teď se nebudeme měřit s úplnou špičkou. Ale i v béčku jsou výborné týmy, i tam to bude těžké. Určitě se chceme rychle vrátit zpátky, tyhle zápasy chceme hrát.

Ukázaly, že Česko za nejlepšími přece jen zaostává?

Zrovna proti Švýcarsku to podle mě znát nebylo. Nepřejeli nás, nebyl vidět velký rozdíl, jako třeba proti Portugalsku. Dokázali jsme si, že i takovému týmu můžeme být vyrovnaným soupeřem a v některých pasážích ho můžeme i přehrát.

Platí to i pro vás osobně? Ověřil jste si, že na top úroveň máte?

Určitě jde vždycky něco zlepšit. Ale myslím, že tentokrát v mém výkonu bylo hodně dobrých věcí. Na takové zápasy si věřím, vždycky chci být na hřišti a když tam jsem, snažím se ze sebe dostat všechno. Aby bylo vidět, že jsem tady právem.