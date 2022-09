Minuta hrůzy? To bylo šílený. Kalvachovi nikdo hlavu neutrhne, řekl Šilhavý

„Ze začátku jsem se zalekl,“ přiznal kouč, „pustili jsme těžkého soupeře do dvoubrankového náskoku. Naštěstí kluci stačili dát gól do půle, z týmu jsem pak cítil, že jde za vítězstvím, které jsme potřebovali.“

To se české reprezentaci nepodařilo a z elitní skupiny Ligy národů spadla, pro Šilhavého byl ale výkon ve Švýcarsku povzbuzením. „Byl to hezký fotbal, hodně šancí na obou stranách, muselo se to líbit. Na tom se dá stavět.

Co se vám po takovém zápase honí hlavou? Předvedli jste asi nejlepší výkon na hřišti soupeře, ale z Ligy národů přesto sestupujete.

Mám smíšené pocity. Předvedli jsme tady velmi dobrý výkon, zvlášť po tom, co se nevyvedlo Portugalsko doma. Herně jsme byli dobří, jen je škoda, že jsme to za stavu jedna dva aspoň nezdramatizovali tou penaltou. Výsledek mě mrzí, ale celkově tahle skupina byla pro hráče k nezaplacení.

Jak vaše působení mezi elitou hodnotíte?

Kladně. Všichni jsme získali skvělé zkušenosti. Kromě zápasu s Portugalskem doma a poločasu u nich jsme odehráli povedené zápasy, drželi jsme s favority krok. Budeme mít zase velkou motivaci postoupit zpátky.

Proti Švýcarům vám naději na udržení sebrala nepovedená pasáž kolem třicáté minuty. Dva inkasované góly, kde došlo k chybám?

U Coufala se zjevili dva hráči, tam šlo pravděpodobně o chybu v komunikaci, ještě jsem ten záběr pořádně neviděl. A u druhé branky, tam to byla nepozornost Lukáše Kalvacha. Neviděl, že tam běží švýcarský hráč, dal krátkou přihrávku. To se stane, nikdo mu hlavu neutrhne.

Podruhé za sebou jste nedali penaltu, jak jste řešil volbu exekutorů?

Určení jsou jeden až tři, čtyři hráči. Nyní i proti Portugalsku byli stejní. Patrik Schick řešil s Tomášem Součkem, kdo na ni půjde, Tomáš si věřil, tak šel. Bohužel nedal. To se stane: jako člověk nepromění šanci, tak se penalta taky nemusí povést. Je to škoda, je trošku frustrující, že se nám to opět stalo, ale měli jsme i jiné příležitosti. Nedá se nic dělat.

Na začátku druhé půle se na trávníku objevilo pět plzeňských fotbalistů, vrací se do reprezentace éra Viktorie?

Nedělil bych to na kluby, vybíráme hráče podle momentální formy nebo jeho kvality. Co se týče poločasového střídání, měli jsme připravené něco jiného, chtěli jsme dát na hřiště ofenzivní hráče, ale brankář Vaclík a stoper Kúdela museli ze zdravotních důvodů dolů. Trošku se nám to tím zamotalo, ale i tak jsme druhou půli zvládli.

Nedlouho před vaším zápasem postoupila jedenadvacítka na Euro. Co na to říkáte a počítáte v budoucnu s jejími hráči?

V první řadě na dálku jménem celého mužstva moc gratuluju. Jinak s Honzou Suchopárkem komunikujeme a existuje předběžná domluva, že v listopadu na přípravný zápas něco vyzkoušíme. Zvažovali jsme nominaci někoho už na tento sraz, ale nechtěli jsme do toho Honzovi v baráži o postup sahat. Pravděpodobně někoho vyzkoušíme na listopadovém srazu, ale konkrétní nebudu.