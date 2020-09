S kým na Slováky? Čtenáři chtějí v základu Hovorku či Hložka

Její vyznění jsme kvůli známým okolnostem museli mírně upravit: v době, kdy jsme hlasování spustili, ještě neexistovala informace o karanténě, a tudíž neúčasti Patrika Schicka, Tomáše Součka a předčasném odjezdu gólmana Ondřeje Koláře ze Slavie.

Jak jste hlasovali výsledky ankety

První dva jmenovaní jsou oporami národního týmu a nepřekvapí, že se ve výsledném žebříčku umístili na prvních dvou příčkách. Stejně tak Kolář obdržel víc hlasů než jeho kolega Tomáš Vaclík - ani jeden z gólmanů se přitom nevešel do jedenácti nejpreferovanějších fotbalistů.

Když tedy z výsledků opomineme nedostupné hráče, vychází sestava na systém se třemi stopery: Ondřejem Čelůstkou, Davidem Hovorkou a Ondřejem Kúdelou.

Na pravém kraji defenzivy chtějí čtenáři slávistu Vladimíra Coufala, na tom druhém jeho spoluhráče, kapitána mistrů Jana Bořila.

V záloze se pak v praxi prokázal přetlak fotbalistů do středu pole, kam by se dle původního hlasování měli vměstnat Souček, Alex Král, Bořek Dočkal i Vladimír Darida.

S drobnou úpravou a předpokladem, že by před pětičlennou obranou nastoupila čtyřčlenná záloha a útočník, by měla jedenáctka vypadat následovně: Vaclík - Coufal, Čelůstka, Kúdela, Hovorka, Bořil - Dočkal, Král, Darida, Jankto - Hložek.

Hložek je v reprezentaci poprvé a pokud jej Šilhavý pošle na trávník proti Slovensku (za předpokladu, že testy fotbalistů budou negativní a zápas se skutečně odehraje v plánovém termínu), stane se osmnáctiletý sparťanský talent nejmladším hráčem v historii národního týmu.

Čtenáři o to mají velký zájem, Hložek by se do jejich výběru vešel i za účasti Schicka se Součkem. Získal dokonce o 758 hlasů víc než třetí reprezentační forvard Michael Krmenčík.

Češi by měli proti Slovensku nastoupit v Bratislavě ve 20.45 a průběh utkání vám přineseme minutu po minutě.