Nic jsme neporušili, hájí se reprezentace. Šilhavý o absencích: Jsem z toho smutný

Češi musí v pátek ráno podstoupit nové kolečko testů, aby se vyloučila možnost dalšího rozšíření nákazy v týmu.

„Je to hodně nestandardní situace, plány se mění každým dnem. Ale taková je tahle špatná doba, musíme se s tím vypořádat, doufat, že to brzy odezní,“ prohlásil reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý.

Pozitivní na covid-19 byl ve středu jeden z jeho kolegů z širšího realizačního týmu, což mimo jiné znamená preventivní izolaci pro Patrika Schicka a Tomáše Součka, dvě reprezentační opory. Oběma sice vyšly kontrolní testy negativně, nicméně s dotyčnou osobou byli v blízkém kontaktu.

„Jsem z toho smutný. Všichni byli negativní, ale dva hráči s námi odcestovat nemohli. Chápu, že byli v blízkém kontaktu...“ odmlčel se hlavní trenér a dodal: „Nechci to zbytečně rozebírat.“



„Fotbalová reprezentace se důrazně ohrazuje proti nařčení, že během probíhajícího srazu porušila jakékoli nařízení nebo cokoli podcenila,“ spustil do sálu ještě před startem tiskové konference znělým hlasem mluvčí Petr Šedivý. „Národní tým striktně dodržuje pravidla UEFA, která navíc v několika bodech sám zpřísnil tak, aby riziko nákazy covid-19 minimalizoval.“

Ostré prohlášení v Bratislavě bylo reakcí na množící spekulace o tom, že národní tým nedostatečně chránil zdraví hráčů a tím například ohrozil i české kluby, které se chystají na start v evropských pohárech.

Konkrétně Jaroslav Tvrdík, šéf Slavie, dokonce u vedení fotbalové asociace vyjednal, že v případě dalšího pozitivního testu by všichni hráči mistra odcestovali domů. S Martinem Malíkem, předsedou FAČR, jednali i zástupci Sparty a Plzně.



„Jestli je možné, aby nám Slavia odvezla hráče? To netuším,“ krčil rameny Šilhavý.



„Člověk nikdy neví. Výsledky testů budu samozřejmě respektovat, prodělali jsme je jen během aktuálního srazu snad čtyřikrát a až na ten jeden případ byly všechny vzorky negativní. Snad to dopadne dobře,“ doufá hlavní kouč.



„Kdyby ne, řešili bychom to. Řídili bychom se dle nařízení příslušných hygienických autorit,“ doplnil mluvčí Šedivý.



Scénářů, které by mohly nastat v případě dalších problémů, je víc.

Pokud by skutečně odjeli slávisté, Šilhavému by zbylo třináct hráčů včetně dvou brankářů. To je podle mimořádných pravidel UEFA minimální - a tím pádem dostatečný - počet na odehrání utkání, byť by to zavánělo spíš mačem okresního přeboru než prestižním mezistátním soubojem.

Kdyby Češi nastoupit nemohli, třeba z nařízení hygieniků, prohráli by kontumačně, protože náhradní termín by se v nabitém kalendáři hledal jen těžko. Není ani možné, aby reprezentaci narychlo doplnili jiní hráči, protože za sebou nemají povinnou proceduru testování.

Mimochodem, kdyby ani jedno z mužstev nedalo dohromady třináct zdravých fotbalistů, o rozdělení bodů by rozhodoval los. Ovšem to je jen informace pro úplnost, nic podobného v pátek nehrozí.



„Ani si to nedovedu představit. Vždyť jsme sportovci, chceme, aby se o body hrálo na hřišti,“ reagoval Pavel Hapal, trenér slovenského týmu.

A Češi? Ti doufají, že se jim pohroma vyhne.