Fotbalisté čekají na výsledky testů. Budou hrát? Tvrdík: Klidný rozhodně nejsem

Je to podobná situace jako před startem nového ročníku Fortuna ligy: plzeňští fotbalisté do poslední chvíle nevěděli, jestli k zahajovacímu duelu sezony proti Opavě nastoupí. Jasno bylo až necelé čtyři hodiny před výkopem.

Národní mužstvo absolvovalo další vyšetření na přítomnost onemocnění covid-19 v pátek dopoledne. Pokud některý z hráčů, trenérů nebo členů širšího realizačního týmu bude nakažen, mezistátní utkání se s největší pravděpodobností neodehraje.

„Záleží, co udělá hygiena. Ta je teď pánem situace v každé zemi. Museli bychom poslechnout,“ přemítal reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý. „Za poslední týden nás testovali čtyřikrát a vždycky jsme byli negativní. Takže věřím, že to bude v pohodě.“

Fotbalisté prošli testy před srazem, pak dvakrát za dva dny během soustředění v Praze a další vyšetření absolvovali v pátek dopoledne. „Výsledky budeme znát přibližně v půl čtvrté. Pak o nich budeme informovat,“ sdělil mluvčí fotbalové asociace Michal Jurman.

Národní mužstvo podobně jako kluby funguje ve speciálním režimu, který současná situace v souvislosti s šířením koronaviru vyžaduje.

Z úterních testů vyšel jeden nakažený, šlo o jednoho z masérů. Ten nastoupil do karantény. Všem ostatním kontrolní vyšetření vyšla negativní, přesto útočník Patrik Schick a záložník Tomáš Souček museli do preventivní izolace.

S týmem do Bratislavy neodcestovali, netýká se jich ani pondělní domácí duel proti Skotsku. Pokud však i jejich další návštěva infekčního oddělení dopadne dobře, budou moci z karantény vyjít a odcestovat ke svým zahraničním klubům.

Národní mužstvo se musí obejít i bez třetího brankáře Ondřeje Koláře. Jeho opuštění týmu je výsledkem jednání slávistického šéfa Jaroslava Tvrdíka s vedením asociace.

Slavia, která má momentálně v kádru sedm hráčů, má obavy. Za necelé tři týdny ji čeká úvodní duel play off Ligy mistrů a byl by pro ni velký problém, kdyby její opory onemocněly, případně musely do karantény.

„Udělali jsme chybu, že jsme si neprověřili, jak k tomu přistoupí reprezentace. Proto před dnešními testy klidný rozhodně nejsem,“ napsal Tvrdík na svém twitterovém účtu.

„Slavia hráče v bližším kontaktu s nakaženým interně oddělila a izolovala, i když hygienik přímo nenařídil karanténu. Je toho víc, k čemu máme výhrady. Prevenci proti viru můžete dělat buď alibisticky, nebo funkčně. Potom teprve můžeme hovořit o klidu,“ poznamenal Tvrdík.

Soucasne plati, ze Slavia hrace v blizsim kontaktu s nakazenym interne oddelila a izolovala, i kdyz hygienik primo nenaridil karantenu. Je toho vic, k cemu mame vyhrady. Prevevenci proti viru muzete delat bud alibisticky nebo funkcne. Potom teprve muzeme hovorit o klidu. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) September 4, 2020

Slavia si už potíže s nákazou prožila. Jeden z hráčů širšího kádru onemocněl před květnovým restartem minulé ligové sezony. Další během srpnového soustředění v Rakousku, které muselo mužstvo předčasně ukončit.