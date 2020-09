Česká ukázka v praxi. Jak mohou koronatrable pohřbít reprezentační mače

RepRestart, jak stojí na plakátech, které na nejbližší zápasy lákají, je v ohrožení. Místo něj může přijít obávaný blackout. Jeden z masérů, kterému příliš pozdě zjistili koronavirus, totiž odjistil časovanou bombu.

Než opustil národní tým a přešel do karantény, masíroval dvě největší hvězdy, takže Česko odehraje páteční šlágr Ligy národů na Slovensku bez elitního záložníka Tomáše Součka a útočníka Patrika Schicka. Podle testů jsou čistí, ale z preventivních důvodů se odpojili a zamířili do karantény.

Do toho křičí Slavia: Neriskujte! My chceme naše hráče v bezpečí!

Uhádala, že se vrátí brankář Kolář, ale sedm dalších zůstalo. S nimi v sestavě přitom Slavia potřebuje za necelé tři týdny vykopat Ligu mistrů, čili půl miliardy. Proto se její boss Tvrdík s fotbalovým šéfem Malíkem dohodl: jakmile se při dnešních opakovaných testech objeví další nakažený, všichni jedou domů!

Čechům by pak zůstalo na soupisce třináct hráčů, což je spodní hranice, se kterou ještě UEFA umožňuje utkání odehrát. Ale mělo by to za takových okolností vůbec cenu?

„Jsem smutný z toho, že s námi nemohli odcestovat všichni,“ zalitoval trenér Jaroslav Šilhavý. „Byli jsme nervózní, není to standardní situace. Ale musíme se s tím srovnat.“

Stokrát můžete argumentovat národní hrdostí a tím, že „reprezentace je nejvíc“, jak hráči často tvrdí.

Ale fotbalový svět se netočí kolem zápasů národních týmů, a už vůbec ne kolem Ligy národů, která funguje převážně jako o něco výživnější náhražka přátelských zápasů.

Logicky se nejen Slavia, ale i ostatní kluby durdí, že riskují zdraví hráčů, úspěchy a spoustu peněz. A ať se vám to líbí, nebo ne, jejich hlasu je třeba naslouchat.

Můžete soucítit s reprezentačním trenérem Šilhavým, kterému se ze dne na den rozpadla sestava, ale i on ví, že fotbalový byznys stojí na klubech: ony utrácejí peníze na přestupových trzích, za nimi stojí nejbohatší sponzoři, ony živí hráče.

Zatím je až na výjimky ochotně reprezentaci pouštěly, ale to může nejistá doba brzy změnit.

Jen zkuste domyslet, jak asi zareaguje West Ham na to, že jeho opora Souček, chlapík za půl miliardy, se náhle octne v karanténě?

Co asi říkají na totéž šéfové Leverkusenu, zatímco dolaďují Schickův přestup z AS Řím?

Myslíte si, že příště s radostí kývnou a pustí hráče na sraz, když vidí, jaké riziko visí ve vzduchu? Zvláště když v říjnu se místo dvou zápasů hrají dokonce tři, jeden navíc v rizikovém Izraeli?

Turecké Fenerbahce možná problémy tušilo už teď, proto do Česka nepustilo obránce Filipa Nováka a omluvilo ho kvůli zranění. Přitom podle tureckých novinářů je třicetiletý bek v pořádku.

Kluby by jistě byly mnohem klidnější, kdyby UEFA, jejíhož protokolu se národní tým držel, před prvními „covidovými“ srazy nastavila ještě o něco přísnější pravidla.

Podle těch stávajících stačil negativní test z minulého týdne, což je zjevně málo: kdyby se testovalo bezprostředně před srazem, dalo se možná problémům předejít.

Reprezentace sice opatření rychle zpřísnila a místo letadla se na Slovensko cestovalo dvěma autobusy, ale co se pokazilo, už nikdo nevrátí.

Dá se pochopit, že pro hráče, trenéry i všechny okolo je krajně nepříjemné znovu a znovu si nechávat strkat hluboko do nosu dlouhou tyčku, jejíž pomocí lze přítomnost viru odhalit. Stejně tak musí být „opruz“ trávit čas v hotelu o samotě, mimo pokoj všude chodit s rouškou a dodržovat třicetistránkový protokol opatření, který UEFA před měsícem vydala.

Ale v době koronavirové nic jiného nezbývá. Kluby - především ty, které usilují o desítky milionů z evropských pohárů - už pochopily.

Slovensko vs. Česko Online reportáž z utkání Ligy národů, které by mělo začít v pátek ve 20:45

Proto Slavia v polovině září, před klíčovým dvojzápasem o Ligu mistrů, hráče zavře do hotelu a bude kontrolovat každý jejich krok.

A proto také visí nad dalšími repreakcemi obří otazník. Kluby jsou podle mezinárodního přestupního řádu povinné hráče na reprezentační zápasy z mezinárodního kalendáře uvolnit, ale to se pod náporem koronavirové vlny může změnit.

Stejně jako reprezentační kalendář pro příští roky. Zatím vítězí tlak na plnění reklamních a vysílacích smluv, proto šéfové evropského fotbalu razí jasný směr: Hrajte dál!

Ale co když se někde nákaza vymkne kontrole a kluby se vzbouří? Pak se může proměnit systém kvalifikace na světové či evropské šampionáty, zápasů může ubýt, nebo se nahustí do miniturnajů, jako při vyvrcholení Evropské ligy a Ligy mistrů.

Vše bude směřovat k jedinému závěru: fotbal se nesmí zastavit. „Jednou už se to stalo. Kdyby se přestalo hrát znovu, byla by to katastrofa,“ řeknou vám lidé z prostředí vysoké fotbalové diplomacie.

Ale problémů s sebou tenhle restart nese víc než dost.