Věděli jsme, že nás mohou potkat překážky, řekl Dočkal. Před Slováky chválil Štetinu

Po porážkách s Ukrajinou (1:2) a výprasku v Rusku (1:5) národní tým pod novým vedením ožil, skolil Slováky (2:1) a kapitán Dočkal na tom měl významný podíl. Připravil oba góly.

„Určitě jsem si tenhle zápas před cestou na Slovensko vybavil,“ přiznával Dočkal před pátečním soubojem v Bratislavě, dalším z mnoha proti Slovensku. „Ale že bych nějak nostalgicky vzpomínal, kdy naposledy jsem hrál za reprezentaci, to ne.“

Přitom už je to doba.

Za éry bývalého trenéra Karla Jarolíma létal z exotického angažmá v Číně na srazy nepravidelně, proto tehdy dlouho chyběl. Teď ho trápila bolavá achilovka a jeho pauza byla ještě delší.

Naposledy byl s týmem loni v březnu před duely s Anglií a Brazílií, ale zranění už ho do hry nepustilo. A pak se skoro celý rok léčil.

„Nebylo to jednoduché období, trvalo dlouho, než jsem se dostal zpátky, ale jsem moc rád, že jsem opět na takové úrovni, abych si zasloužil pozvánku do reprezentace. Vážím si toho.“

Okolnosti aktuálního reprezentačního srazu vám ale možná trochu sil, především psychických, ubírají, ne?

Je pravda, že mimofotbalových věcí se řeší víc, než bychom všichni chtěli, na druhou stranu: doba je taková. Také v jiných oborech, než je fotbal, lidi nemají pro práci podmínky, na které byli zvyklí. Musíme se připravit tak, abychom odvedli dobrý výkon na hřišti.

Tam vám ovšem budou scházet opory: Schick se Součkem jsou v karanténě.

Což je samozřejmě hrozně nepříjemné, jsou to dva klíčoví hráči, ale neovlivníme to. Podobné věci se mohou stávat dál nejen na reprezentační, ale i na klubové úrovni. Nepříjemné je to hlavně pro trenéry, máme ale široký kádr, aby byl každý nahraditelný, a já doufám, že to ukážeme.

Jaká vlastně byla cesta na Slovensko? Místo letadlem jste ji museli zvládnout autobusy.

Bylo by příjemnější zvládnout cestu letadlem – i co se týče timingu přesunu, protože jsme měli cestovat ve středu, ale nakonec jsme přijeli až ve čtvrtek, den před zápasem. To se ovšem nedá nic dělat. Každý den je nějaká drobná změna v programu, věděli jsme, že nás podobné drobné překážky mohou potkat.

Kdyby z nominace na poslední chvíli nevypadl Dávid Hancko, mohli se v zápase na hřišti potkat tři sparťani. Bavili jste se o tom na Letné?

Vzájemně jsme si to přáli. Já byl za kluky moc rád. Lukáš Štetina si pozvánku zasloužil za to, jak hrál v poslední době, jak se mu dařilo na jaře i jak vstoupil do nové sezony. U Dávida Hancka jsem naopak doufal, že to dopadne tak, jak to dopadlo, tedy že upřednostní, aby byl na sto procent připraven pro klubové zápasy a pak samozřejmě i další reprezentační. Viděl jsem, jak se dostává ze zranění, a tušil jsem, že by to pro něj bylo moc brzy.

Vnímáte ještě vůbec zápas se Slováky jinak? Prestižněji?

Na mezinárodní úrovni to jistě speciální zápas je. Přece jen se víc známe, já slovenské kluky víc sleduju, zjišťuju, jak se jim daří, navíc jsem proti Slovensku v nároďáku debutoval, takže na ně mám dobré vzpomínky. Z velké části jsme proti nim navíc byli úspěšní, i když kvalitu mají velkou. Vždycky jsou to s nimi náročné zápasy.