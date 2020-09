Špatná doba. Doufám, že brzy odezní, říká kouč fotbalové reprezentace

Dlouho fotbalová reprezentace nehrála. A svůj návrat do „normálu“ symbolicky začne na Slovensku. „Řemeslo jsem snad nezapomněl,“ prohodil kouč Šilhavý na tiskovce.

Slovensko je osudovým soupeřem i pro něj.

Je to rok a jedenáct měsíců, když českou reprezentaci vedl poprvé. Bylo to v Trnavě (2:1) v Lize národů. Tenkrát na podzim 2018 následovala odveta v Praze (1:0) a v pátek je tu souboj dvou bývalých federálních sousedů znovu. A zase v Lize národů.

„Když nám Slováky vylosovali, jejich trenér Pavel Hapal, můj kamarád, byl sebevědomý. Povídá mi: My jsme si vás přáli, abychom vás mohli porazit. Tak doufám, že mu to nevyjde,“ podotkl Šilhavý s úsměvem.

Podle bilance to vypadá, že Slovensko je pro vás příjemný soupeř, ne?

Tak to ani náhodou. Slovensko má skvělé hráče. Oba naše zápasy byly o gól. Kdyby skončily obráceně, nikdo by se nedivil. Teď je sice oslabené, ale má sebevědomý tým s řadou individualit. Když místo Hamšíka nastoupí Duda, tak je to taky kvalita.

Vy jste také oslabení. Jak váš tým ovlivní absence Schicka se Součkem?

V první řadě bych chtěl říct, že jsem smutný z toho, že kvůli jednomu nakaženému členovi realizačního týmu musí dva hráči do karantény. To mě zaskočilo. My jsme protokol dodrželi, jak jsme měli.

Budou oba na hřišti chybět hodně?

Pro nás jsou oba hodně důležití, podobně jako pro Slovensko brankář Dúbravka nebo Hamšík. Musíme je nahradit.

Třeba osmnáctiletým nováčkem Hložkem? Je pro vás do útoku variantou číslo jedna? Můžete mu navíc dopřát rekordní zápis. Když nastoupí, stane se nejmladším hráčem reprezentační historie.

Adam tady není kvůli rekordu, o nominaci si řekl svými výkony. Ano, absence Patrika Schicka mu dala větší naději nastoupit. Teprve se rozhodneme, jak ho využijeme.

Platí, že brankářskou jedničkou zůstává Vaclík?

Po zranění se cítí dobře, jeho pozice se měnit nebude.

Jak tým vás i tým ovlivňují události kolem týmu v souvislosti s koronavirem a následnými opatřeními?

Standardní to není. Každý den musíme měnit plán. Je to špatná doba. Doufám, že brzy odezní. Nejsme jediní, komu se něco podobného přihodilo.

Hrozilo, že na Slovensko vůbec nepřijedete?

Stát se může všechno. Měli jsme pozitivního jednoho člena realizačního týmu, ale mohlo nás být víc. Záleží, co udělá hygiena. Ta je teď pánem situace v každé zemi. Museli bychom poslechnout.

Jste před pátečními testy na koronavirus nervózní?

Člověk nikdy neví. Za poslední týden nás testovali čtyřikrát a vždycky jsme byli negativní. Takže věřím, že to bude v pohodě.