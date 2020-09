Hložka dobře znám, jako první jsem ho dal za áčko, vzpomíná kouč Slováků

Slovensko versus Česko, další souboj bývalých federálních partnerů a rivalů.

„Jsem hodně motivovaný, ale to na každý zápas, v kterém Slovensko vedu,“ zdůraznil český trenér slovenské reprezentace.

Národní mužstvo převzal před dvěma lety právě po porážce s Čechy v Lize národů. U odvety v Praze už byl, ale rovněž prohrál.

Když se na začátku roku při losu letošního ročníku Ligy národů potkal se svým protějškem Jaroslavem Šilhavým, povídá mu: „Tentokrát už vyhrajeme.“

Věříte si i teď před pátečním zápasem v Bratislavě?

Při losu to bylo takové to hecování, ale v poslední době jsme s Jardou nemluvili. Jo, řekl jsem mu, že vyhrajeme. Ale před zápasem bych už to dál nerozvíjel, rád se k tomu vyjádřím po něm.

Je to pro vás víc než jiný zápas?

Nebojuju proti Jardovi nebo Čechům, ale za Slovensko a snažím se, abychom vyhráli každý zápas.

Budete vycházet právě z posledního vzájemného utkání z podzimu 2018?

Na Slavii jsme neodehráli špatný zápas, prvních dvacet minut jsme byli lepší. Ale pak jsme začali prohrávat osobní souboje a Česko nás přetlačilo. Vytvořilo si šanci, dalo gól a pro nás bylo těžké s tím něco udělat, když jsme prohrávali ty osobní souboje. Celkově bych řekl, že to byl remízový zápas, moc příležitostí si týmy nevytvořily. My se musíme zlepšit ve hře dopředu, být víc agresivní.

Deset měsíců se reprezentační fotbal nehrál. Nemohl jste se dočkat?

Těším se. Byla to šíleně dlouhá doba. Nemohl jsem vést mužstvo, trénovat. Už aby se hrálo.

Vnímáte, že Češi řeší nefotbalové problémy?

Dnes bojujeme víc s koronavirem, než hrajeme fotbal. Bohužel.

Přišli o dvě opory Schicka se Součkem, kteří jsou v preventivní karanténě. Oslabí je to hodně?

Je pravdou, že oba jsou klíčoví hráči. Ale Češi mají kvalitní kádr a dokážou je nahradit. Mají kluky, kteří hrají ve výborné formě.

Vy jste také nemohl nominovat všechny hráče, které byste chtěl? Je absence Hamšíka pro vás citelnější, než pro české mužstvo Schicka se Součkem?

Myslím si, že je to podobné. Když se podíváte na zápasy, tak Marek byl vždycky hodně vidět. Ale nemohli jsme si dovolit ho povolat. Po příletu z Číny by byl v karanténě, po návratu do Číny zase v karanténě. A dlouho byl bez tréninku, nemohl by hrát a my ho potřebujeme v říjnu na play off o Euro ve formě. Jasně, Schick je výborný útočník. V posledních dvou zápasech nám dal vždycky gól. Ale Češi mají Krmenčíka, který proti nám taky skóroval a umí být stejně nepříjemný. A taky mají Hložka, který hraje výborně.

Když jste byl před dvěma lety trenérem ve Spartě, Hložkovi bylo šestnáct a pomalu se chystal jeho přechod z dorostu do áčka. Vzpomínáte?

Moc dobře ho znám. Jako první trenér jsem ho postavil do zápasu áčka, šlo o přípravu. Je to velký talent. Moc mu přeju, ať se mu daří. Ale ne proti nám. Když nastoupí, ať nám nedá gól a nemusí hrát dobře. Jsem rád, že se takoví hráči rodí.