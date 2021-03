Nejtěžší zápas, který mě čeká, říká Poborský o fotbalových volbách

Legendární fotbalový záložník na pondělní tiskové konferenci představil své vize, s nimiž do kandidatury jde. „Cítím se být připravený,“ řekl.

Volby nového vedení asociace by se měly uskutečnit 3. června.

Proč by se Karel Poborský měl stát předsedou?

Byl jsem na sebe vždycky přísný, náročný, objektivní, neúplatný. To všechno budu vyžadovat i od svého týmu, s kterým bych pak spolupracoval.

Předseda fotbalu. Není to pro vás přece jen velké sousto?

Myslím si, že ne. Jsem pod vrcholem delší dobu, byl jsem ve výkonném výboru, mám to odpracované, zažité.

Kandidaturu pro červnové volby jste oznámil minulý týden. Jak dlouho jste o ní přemýšlel?

Vlastně od chvíle, kdy policie loni v říjnu zatkla Romana Berbra, kdy hnutí dostalo další velkou facku. Není mi jedno, co se děje a jak je fotbal očerňován. Od té doby jsem o kandidatuře intenzivně přemýšlel.

Kdy jste dospěl do situace, že ji veřejně oznámíte?

Začal jsem si to tak nenápadně mapovat, v profesionálním i neprofesionálním fotbale. Ucítil jsem velkou podporu. A s vědomím, že tedy mám reálnou šanci uspět, jsem se rozhodl do toho jít. Důležitou roli v tom sehrála rodina, která v tomhle za mnou stojí.

Vědělo to vedení a další lidé z asociace, kde pracujete a máte na starosti mládežnické akademie?

Věděli, že o tom uvažuju. Pak jsem to oznámil předsedovi Malíkovi a generálnímu sekretáři Paulymu, což jsou mí nejbližší nadřízení. Přišlo mi fér, aby to věděli. Bylo to jen velmi krátce, neměl jsem zatím důvod to víc rozvíjet.

Předsedu Malíka jste tím nejspíš překvapil, aspoň soudě podle jeho reakce. Pokud se stanete předsedou vy, budete s ním chtít spolupracovat?

Je mi to trochu žinantní, přeci jenom je to můj nadřízený. Ale za tři měsíce mu mandát vyprší. Musím říct, že Martin Malík dělá pro fotbal spoustu dobrých věcí. Ale jakožto předseda, který byl nadřízený místopředsedovi Romanu Berbrovi, je s ním ztotožněn natolik, že to pro mě není člověk, který by dneska mohl vést asociaci a celé hnutí. A to byl pro mě jeden z hlavních motivů, proč jsem do té kandidatury šel.

A generální sekretář Jan Pauly?

S ním nemám problém. Patří k zaměstnancům asociace, má přesah do mezinárodních organizací UEFA a FIFA. Je nutné problémy řešit společně. Dokud směr nebudeme dávat všichni dohromady, fotbal se nikam nepohne.

Při minulých volbách byl Malíkovým protikandidátem Petr Fousek, známý fotbalový diplomat. On ještě neoznámil, jestli bude kandidovat. Jeho byste si vedle sebe představit dokázal?

Dokázal. Petr je jeden z těch, kteří v zahraničí dělají českému fotbalu dobré jméno. Proč bychom se těchto lidí měli zbavovat?

Koho ještě byste chtěl mít kolem sebe?

Řízení fotbalu je týmová věc stejně, jako je fotbal týmová hra. Samozřejmě, že představu mám. Moje krédo je spojovat, za tím si půjdu, takže tým budu potřebovat. Ale teď se omlouvám, konkrétně jmenovat nechci, na to je příliš brzy.

Jaké jsou vaše zásadní body, s nimiž do voleb půjdete?

Aby z nich vyplynulo, že asociace je servisní a zastřešující organizace pro všechny členy hnutí, pro všechny kluby. Asociace musí být otevřená, transparentní, musí být důvěryhodná pro veřejnost, pro členy hnutí, pro sponzory. Musíme být na fotbal hrdí, aby přinášel pozitivní emoce. Hodně důležité je vzdělávání trenérů, to by měla mít asociace skoro jako jedničku. Kampaně, školení mladých trenérů, stáže v klubech doma i v cizině... Když nezačneme s trenéry, které mají vychovávat děti, nemůže to fungovat.

Patříte k nejsilnější hráčské generaci v samostatné české historii. Jak na vaše oznámení reagovali někdejší spoluhráči?

Cílil jsem všechno k překvapivému výstřelu, aby byl zásah co největší. Bylo to promyšlené, ale nikomu jsem o tom neřekl. Od chvíle, co se to dostalo ven, tak mám vesměs pozitivní ohlasy ať už od kluků z Eura 1996, tak dalších lidí ze sportovního prostředí. Až mě to překvapuje. Ozvali se i velcí partneři asociace, že by se chtěli sejít a probrat to. Pozitivních věcí je tolik, až jsem z toho nervózní.

Co na to říkal spoluhráč Vladimír Šmicer, který je hlavní tváří fotbalové evoluce a váš možný protikandidát?

Můj názor na Vláďu je úplně stejný jako tenkrát v zápase s Holandskem, takže ho nevidím jako soupeře (Poborský mohl v závěru rozhodnout, ale ještě přihrál Šmicerovi před prázdnou bránu). Prožili jsme toho strašně moc. Fotbalová evoluce spustila odspodu čerstvý vítr, který rozhýbal někde až zarezlé soukolí. Vláďa tomu věnuje spoustu času. Pro mě je to pozitivní iniciativa. Fotbal se potřebuje nadechnout. S Vláďou jsme si volali, v nejbližších dnech se sejdeme.

Může se stát, že půjdete ve volbách proti kandidátovi evoluce, nebo byste naopak byl jejich?

Ve fotbale si dokážu představit cokoli. Fotbal jsem si zažil na všech frontách, evoluce to má rozjeté, ale jejich program do detailu neznám a nevím, kam až chtějí dojít.

Přitom o víkendu jste při volbách do vedení okresního svazu Beroun otevřeně podpořil protikandidáta evoluce.

Neberu to tak, že jsem šel proti evoluci. Václava Kudrnu jsem podpořil proto, že je to jeden z mých nejbližších spolupracovníků na asociaci. Denně spolu děláme. Vím, jak pracuje, jaký má charakter, je apolitický. Já jsem popřál všem, aby si zvolili vedení, které okres bude posouvat. Můj vztah k Václavu Kudrnovi se nemění. Je to člověk, se kterým chci spolupracovat.

Ale veřejnost je obecně proti všem, kteří ve fotbale dosud za éry Berbra působili. Vnímáte to také tak?

Asociace dostala kabát, že je všechno špatně, že je zapotřebí všechny vymést. Přitom spousta lidí tam maká na 120 procent, dělá se spousta dobrých projektů. Jde o to, abychom nastavili systém, že když selže jednotlivec, abychom se s tím dokázali vypořádat.

Jaký je vás pohled na kauzu Romana Berbra, ovlivňování rozhodčích, úplatky a nekalé sázky?

Fotbal se ze dne na den Romana Berbra zbavil. Ta situace se tím sama od sebe vyřešila, nebýt toho, fotbal by se ho asi zbavoval velice těžko. Svým způsobem tedy za to rád jsem, i nejsem. Protože prostřednictvím těchto kauz jsme my ve fotbale neustále očerňováni. Přestože drtivá většina lidí fotbal dělá proto, že ho miluje.

Korupční aféra kolem Romana Berbra Servis iDNES.cz

Berbrovi jste pomohl, možná nechtěně, i vy. Byl jste členem výkonného výboru, který v září 2011 odvolal tehdejšího předsedu komise rozhodčích Luďka Macelu a do čela dosadil Berbrovu životní partnerku Dagmar Damkovou. Jak se na to s odstupem času díváte?

Těžko se mi to po tolika letech hodnotí. V daný okamžik jsem to viděl tak, že pro fotbal je to správné. Dnes to vidím tak, že byl vypuštěn džin z láhve. Určitě to tenkrát výkonný výbor nedělal se záměrem, aby nastartoval kariéru Berbra.

Mluvil jste s velkými kluby? Máte jejich podporu?

Mám od nich pozitivní zprávy, ale s nikám jsem o podpoře nejednal. Chystám se oslovit všechny profesionální kluby, říct jim o svých představách. Ale zároveň nehodlám zapomenout na výkonnostní fotbal. Chci se spojit s předsedy okresů i krajů. Zjistit, co je trápí a jak můžu pomoct. Čekají mě tři měsíce obrovské práce, já se na ni těším.

Stojí za vámi Sparta, která je i „vaším“ klubem?

Sparta je u nás gigant, pojem. Jednání mě čekají.