Malík na šéfa fotbalu kandidovat nebude. Síly soustředím na reprezentaci, řekl

Jediný, kdo zatím kandituru oznámil, je někdejší vynikající záložník a reprezentant Karel Poborský.

Svým krokem totiž Malík zaskočil, podle kuloárních informací s ním totiž současný předseda ve volbách, které se mají uskutečnit 3. června, počítal do týmu.

Poborský se poté proti Malíkovi následně vymezil. „Je mi to trochu žinantní, přeci jenom je to můj nadřízený. Ale za tři měsíce mu mandát vyprší. Musím říct, že Martin Malík dělá pro fotbal spoustu dobrých věcí. Ale jakožto předseda, který byl nadřízený místopředsedovi Romanu Berbrovi, je s ním ztotožněn natolik, že to pro mě není člověk, který by dneska mohl vést asociaci a celé hnutí. A to byl pro mě jeden z hlavních motivů, proč jsem do té kandidatury šel.,“ prohlásil Poborský v pondělním rozhovoru s novináři.

O tři dny později Malík vydal následující prohlášení.

„„Vzhledem k událostem posledních dnů jsem se rozhodl, že 3. června 2021 nebudu usilovat o obhajobu předsedy Výkonného výboru Fotbalové asociace České republiky na volební Valné hromadě FAČR.“

Nejdřív o tom informoval zástupce sponzorů českého fotbalu na pravidelné čtvrteční konferenci.

„Své úsilí nyní budu směřovat především k tomu, abych zajistil účast české reprezentace na červnovém závěrečném turnaji mistrovství Evropy, v kvalifikaci o postup na mistrovství světa a dovedl fotbalovou asociaci k řádné volební valné hromadě,“ oznámil Malík.