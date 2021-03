Poborský pravil: Jdu do toho! Odmítá přihlížet úpadku fotbalu

„Jdu do toho naplno, celým svým srdcem, duší i znalostmi,“ prohlásil. Byť o sobě sám říká, že je spíš stará škola, novinku oznámil moderně přes sociální sítě.

Zatímco ve čtvrtfinále Eura 96 se v nejdůležitějším momentě kariéry musel rozhodnout ve zlomku vteřiny, tentokrát přiznal, že do boje vyráží po „zralé úvaze“.

Aby ne. Ví, že pokud uspěje, čeká ho boj proti zatuchlosti, která je v českém fotbale po roky zakonzervovaná.

Do Síně slávy českého fotbalu byl uveden Karel Poborský.

Ani policejní vyšetřování, které odhalilo úplatky, nekalé sázení a pekelnou sílu bývalého místopředsedy Romana Berbra, nijak negarantuje, že dojde k pročištění. Berbr sice pobyl tři měsíce ve vazbě, vzdal se všech svých funkcí, a dokonce vystoupil z řad FAČR, nicméně jeho nohsledi, poslušní slídiči a vazalové (především ze sféry rozhodčích) pokračují a chtějí svá fotbalová chapadla natahovat dál.

V červnu se koná valná hromada, která určí další směr.

Může začít očistný proces, o kterém mluví Poborský nebo další z možných kandidátů Vladimír Šmicer, ale taky nemusí.

Záleží především na nejnižším patře fotbalu, čili na okresech a krajích, kudy se budou chtít vydat.

Český fotbal se dál dělí na berbrovce a ty druhé. Jenže zatímco zastánci Berbrových praktik stojí v šiku, ti druzí spíš rekognoskují terén. Ať už se jedná o renomovaného mezinárodního funkcionáře Petra Fouska, nebo milou iniciativu Fevoluce, kterou přijali za svou Šmicer, ikonický kanonýr Koller nebo herci Trojan se Čtvrtníčkem.

LEGENDY V NOVÝCH DRESECH. Karel Poborský, Jan Koller a Vladimír Šmicer pózovali v nových domácích dresech fotbalové reprezentace

A rozhodně se nedá vyloučit, že své zastánce najde také aktuální šéf fotbalu Martin Malík.

Kdo ví, jestli tah s Poborským není právě jeho strategie. Slavný muž v brýlích s masivními obroučkami by se stal jakýmsi deštníkem, pod kterým by Malík coby ekonom a výkonná síla mohl pokračovat. Smysl to dává.

Anebo Poborský jede na vlastní triko? Rétoriku použil chytlavou: „Už se nemůžu dívat na to, jak můj milovaný sport upadá. Jak ho nejrůznější funkcionáři využívají pro svůj vlastní prospěch a obohacení. Jak mu lidé přestávají věřit. Jak se na něj už pomalu nekouká jinak než přes prsty.“

Ano, fotbalové zákulisí potřebuje profouknout na všech úrovních. Ale z mnoha stran zaznívá, že o tuhle čistku by se měl postarat někdo, kdo se současným vedením asociace neměl nic společného.

V tom je Poborského pozice složitá. Je zaměstnancem FAČR, na Strahově má kancelář a šéfuje oddělení elitní mládeže.

Dokázal by úklid vzít z gruntu a jako nový předseda se rázně odstřihnout i od mnohých, se kterými doteď blízce spolupracoval?

Nechme se překvapit.