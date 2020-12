Složit funkci by bylo jen gesto, soudí první muž českého fotbalu Malík

Jak víte, že by to fotbalu neprospělo? Váš místopředseda Roman Berbr sedí už skoro dva měsíce ve vazbě. Konečně se našly důkazy, jak je fotbal prohnilý.

Podstatné je to, že mi dal fotbal jednoznačně důvěru, abych jej dovedl k řádné valné hromadě. Pokud by se to nestalo, už bych tu neseděl. A to přesto, že si myslím, že složit funkci by bylo jen gesto. Kdo fotbalovému ekosystému jen trochu rozumí, tak ví, že předčasné volby ničemu neprospějí. Aby lidé ve fotbale mohli ukázat, co chtějí, musí nejprve proběhnout okresní, pak krajské volební valné hromady a nakonec přímo volební valná hromada Fotbalové asociace.