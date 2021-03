POHLED: Berbra neubrzdil. Malíkova éra se do fotbalových dějin zapíše neslavně

Jak by mohl uspět proti Karlu Poborskému, který se vůči němu ostře vyhranil při svém úvodním vystoupení?

Jak by mohl přesvědčit příznivce Vladimíra Šmicera, který kope za demokratickou výzvu Fotbalová evoluce?

Výřečný ekonom Malík si nese nepříjemný cejch. Nikdo mu neodpáře, že se před čtyřmi lety nechal zvolit Romanem Berbrem, který ve fotbalovém zákulisí tahal za nitky.

Korupční aféra kolem Romana Berbra Servis iDNES.cz

Kmotr Berbr, jak se konečně ukázalo z policejního vyšetřování, měl patronát nejen nad výkony rozhodčích, ale taky nad rozdělováním státních peněz. Obžaloba ho kromě jiného viní z korupce a defraudace.

„Já Berbrovi dokážu čelit,“ říkal Malík, když usedl do strahovské kanceláře a převzal nejvyšší fotbalový úřad.

Ne, nedokázal!

Berbr, přestože si strávil tři měsíce ve vazbě a hrozí mu vězení, ho nakonec dohnal. Necelé tři měsíce před volbami Malík oznámil, že vycouvá. Nejprve to řekl hlavním sponzorům, pak veřejnosti. Dovede národní tým na mistrovství Evropy a sbohem.

Rozhodně není vyloučené, že zůstane členem výkonného výboru, své zastánce má. Firma STES, což je dceřiná společnost Fotbalové asociace, pod jeho vedením nestrádala. To byl také hlavní důvod, proč se po dotačním průšvihu mocného bosse Pelty rozhodl, že dá svoje jméno všanc.

„Strkám hlavu někam, kde sviští kulky,“ věděl už v prosinci 2017. „Jakmile padlo moje jméno poprvé, říkal jsem: Zbláznili jste se? Jsem manažer, dělám obchod, nemám fotbalové kořeny a fotbalový přesah.“

A přesně v tom byl největší problém. Malík dokázal sehnat peníze, ale nehlídal si, co se děje kolem něho. Berbra a křídlo jeho stoupenců podle očekávání neukočíroval a otázka je, jestli se o to vůbec pokoušel.

Přitom kdyby se jeho éra měla hodnotit jen podle špičky ledovce, tedy výsledků reprezentačních výběrů a českých týmů v pohárech, dala by se označit za úspěšnou.

Bylo by to ovšem krátkozraké hodnocení: každodenní fotbalové dění v Česku daleko víc ovlivňovala špína, která se hromadila a ze spodních pater probublávala až do profesionálních soutěží.

Těžko se věří tomu, že by Malík o Berbrových čachrech neměl tušení. Zvlášť u člověka, který po revoluci pracoval jako detektiv na kriminálce, by se čekala aspoň základní ostražitost.

Ta Malíkovi v křesle fotbalového šéfa zjevně chyběla, jinak by těžko bez mrknutí oka podpisem stvrdil třeba předraženou desetimilionovou zakázku na dezinfekci šaten v devadesáti klubech.

„Měl jsem být důslednější,“ uznal přece jen, když Berbr skončil ve vazbě. „Řadu věcí jsem mohl řešit jinak. Ale tenhle problém nevyřeší jednotlivec, byť je předsedou asociace.“

V téhle roli Malíka čekají poslední tři měsíce. V nich už těžko zvrátí fakt, že se do fotbalových dějin Česka zapíše neslavně.