Jak volí fotbal na okresech? Ukazuje odvahu. Pocity mám ale smíšené, říká Lípa

Je to jen nepatrný výsek českého fotbalu, přesto dává docela jasný signál: Když neudělat změnu teď, tak kdy jindy? Berounský okres nezvolil do svého čela nikoho z prověřených.

Tím pádem má smůlu třeba Miroslav Liba, předseda Středočeského krajského svazu, pravá ruka fotbalového kmotra Berbra. Dokonce ani Karel Poborský, který chce kandidovat na šéfa celé asociace, neuspěl s podporou kandidáta.

„Ale stejně z toho všeho mám smíšené pocity,“ říká víkendový vítěz Ondřej Lípa. Bývalý redaktor České televize, bývalý mluvčí reprezentace, dnes jedna z tváří Fotbalové evoluce, což je iniciativa, která si dala za cíl zatuchlé prostředí očistit.

Proč smíšené pocity? Vyhrál jste.

Vyhrává a prohrává se na hřišti, tady šlo o podstatu fotbalu. Zákulisní tlak, který museli ustát zástupci menších klubů s hlasovacím právem, daleko přesahoval hranice okresu. Do klubů ze všech stran i ke starostům obcí mířily opakovaně telefonáty a urgence. Netrápilo mě to kvůli sobě, ale kvůli lidem, kteří museli najít odvahu a čelit tomu tlaku. Beroun byl tak trochu prubířský kámen, který ukázal, že vůle na změnu existuje.

Korupční aféra kolem Romana Berbra

Takových okresů není většina.

Nejde všechno hned a ne všude je ke změně vůle. Důležité je, že lidé naslouchají a zajímají se. Že nehlasují podle nařízení a diktátu, ale podle vlastního svědomí a přesvědčení.

To jste pochopil jak?

Stačí se podívat na větší počty kandidátů v okresech. Už to není jeden člověk, určený a vyvolený. Kdyby nic jiného, tak jsem rád, že k tomu Fotbalová evoluce přispěla. Na výběr dostali lidé v Příbrami, v Benešově, na Praze-západ nebo v Kladně. To byly stabilní bašty, takže je vidět, že se fotbalová demokracie dává do pohybu, ať už uspěje kdokoliv.

Vyšší cíle nemáte?

Nejvyšším cílem je angažovanost, spolupráce a svobodné rozhodování. Na okresní úrovni je potřeba vytvořit fotbal apolitický, naopak se zaměřit na výchovu mládeže, na nábor rozhodčích, na vzdělávání. Prostě osvěta ze všech úhlů pohledu. Tohle patro fotbalu téměř není vidět, přitom je s ním spojeno mnohonásobně víc lidí než s profesionálním.

Umíte si představit, že byste v červnových volbách podpořili legendu – Karla Poborského?

To je otázka spíš pro Karla. Zatím nedal najevo, s jakou skupinou lidí chce spolupracovat.

Pravda, zatím podpořil zrovna vašeho protikandidáta?

Překvapilo mě, že se zapojil už do okresních voleb. Ale neznám jeho pohnutky, dlouho jsme spolu nemluvili.

Zato znáte cíl Vladimíra Šmicera, jenž je součástí vaší iniciativy.

Vláďa za poslední čtyři měsíce mluvil se zástupci stovek klubů, objel desítky okresů, naši vizi objasnil profesionálním klubům, krajským hejtmanům i mnoha komerčním partnerům. Jeho kvalifikace pro jakoukoli funkci v asociaci se posunula o kilometry.

Bude vaším kandidátem on, nebo protřelý diplomat Petr Fousek?

V našich představách jsou dvě varianty, ale kterou z nich podpoříme, to vám nepovím. Nezlobte se, nechci se bavit o jménech, daleko důležitější jsou principy. Nejen Fotbalová evoluce, ale další iniciativy a všichni podobně smýšlející lidé musíme pracovat na tom, aby fotbal přestal ovládat diktát, zastrašování, lež nebo korupce. Pevně doufám, že jsme na dobré cestě, i když bude velmi dlouhá.