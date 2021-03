Naděje pro fotbal na Plzeňsku? Na jihu končí „Berbrovi lidé“

A dopadla jasnou porážkou lidí, kteří, jakkoli nemuseli být zapojeni do nekalých praktik, působili v okolí Romana Berbra. Bývalého místopředsedy fotbalové asociace a dlouholetého vládce fotbalu v kraji.



V souboji o post předsedy okresního svazu na jihu Plzeňska neuspěl Zdeněk Bartošek, který po Berbrově rezignaci dočasně šéfuje i krajskému svazu. Ve volbách obdržel jen šest hlasů, o dvanáct méně než nově zvolený předseda Miroslav Janda.

„Vnímal jsem obrovskou podporu klubů, i proto jsem do toho šel. Jsem rád i za to, že můj hlavní protikandidát získal prakticky minimum hlasů. A není to jen o mně, i ve výkonném výboru jsou lidé, které jsem si tam přál,“ uvedl chotěšovský rodák Miroslav Janda, který je dlouholetým trenérem mládeže. V této roli pracuje i v projektu FAČR Graasroots program.

Mezi čtyřčlenný výbor OFS Plzeň-jih se nedostal ani Ladislav Mareška, stávající předseda komise rozhodčích na krajském svazu. Tedy další Berbrův spolupracovník. Berbr je stíhaný v kauze údajného ovlivňování zápasů ve druhé a třetí lize, tři měsíce strávil ve vazbě.

Kdy jsou další valné hromady v okresech? * Plzeň-sever 10. března * Klatovy 12. března * Plzeň-město 18. března * Rokycany 19. března * Domažlice 25. března * Tachov 27. března

Podle vyšetřovatelů on a skupina lidí kolem něj také zpronevěřili 850 tisíc korun z Plzeňského krajského fotbalového svazu. „Nezabývám se minulostí, pro mě je na prvním místě fotbal a kluby. Jakákoliv korupce je pro mě naprosto nepřijatelná. I proto naše první kroky po předání od starého vedení doprovodí kontroly a audity,“ řekl Janda.



Příští týden se koná volební valná hromada na Plzni-severu, do konce března proběhnou ve všech zbývajících okresech. V polovině dubna je pak naplánovaná valná hromada krajského fotbalového svazu.

Na ní volí dvě „komory“, první tvoří zástupci 35 klubů z kraje, druhou zástupci okresních svazů. Společně pak vyberou nového předsedu. „Z fotbalového okolí cítím trochu strach ze změny. Ale také vím, že náš okres se považuje za jeden z klíčových vzhledem k volbě krajského předsedy. Věřím, že jsme dost lidem pomohli otevřít oči a ti, kteří se báli do voleb jít, ještě rozhodnutí mohou změnit,“ doplnil Janda.

Aleš Jindra

Kdo má šanci stát se příštím šéfem krajského svazu? Pravděpodobně půjde o souboj dvou mužů. Již dříve zájem o předsednictví potvrdil Martin Drobný, stávající předseda sportovní a technické komise PKFS. Druhým je Aleš Jindra, někdejší ligový obránce Plzně či Blšan a později trenér, mimo jiné s Dušanem Uhrinem ml. jako asistent vybojoval rumunský titul s Kluží.



Jindra má podporu velké většiny klubů. „Minimálně 25 klubů se již domluvilo na společném kandidátovi a tím je Aleš Jindra. A s dalšími kluby ještě budeme jednat. Všem chceme prezentovat i možné kandidáty do dalších funkcí na kraji. Počítáme s otevřenou diskusí. Naším hlavním cílem je nastartovat změnu v řízení kraje i okresů ku prospěchu fotbalu,“ říká Radek Vodrážka, šéf SK Petřín a jeden z hlavních iniciátorů pro společný postup klubů ve volbách.