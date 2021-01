Potíž nejen pro sudí, FAČR se v Berbrově kauze nedostane k policejním spisům

Asociace se do trestního řízení jako jeden z poškozených přihlásila v polovině prosince na základě rozhodnutí výkonného výboru. Chtěla mít především právo nahlédnout do policejního spisu. Mít informace, s kterými by mohla interně dál pracovat.



„Tuto možnost jsme ale bohužel nedostali,“ uvedl Malík ve středeční tiskové zprávě.

„Nepřiznání postavení poškozené strany je policejním orgánem odůvodněno tím, že poškození vnímání FAČR v očích veřejnosti apod., tak jak uvádí FAČR ve svém návrhu, jakožto nemajetkové újmy, nelze podřadit pod znaky skutkové podstaty, které charakterizují trestné činy, pro něž jsou obvinění trestně stíháni,“ doplnil generální sekretář asociace Jan Pauly.

„Podle odůvodnění je předmětem ochrany v tomto konkrétním případě zájem státu na řádném průběhu fotbalových soutěží, které je nutno vnímat jako záležitost celé společnosti, a nejen záležitost jednoho subjektu, tedy asociace.“

Aktuálně může mít takové rozhodnutí největší dopad na rozhodčí, konkrétně pak na ty, kteří jsou v obsáhlém policejním spisu, jehož pasáže unikly do médií, zmíněni.

Nový předseda komise rozhodčích, Portugalec Vítor de Melo Pereira, minulý týden na online konferenci s novináři uvedl, že pánové Pavel Královec, Petr Ardeleanu či Pavel Rejžek, kteří si podle policejní dokumentace volali s hlavním obviněným Romanem Berbrem, budou pískat pouze v případě, že budou očištěni.

Kdyby se čekalo na pravomocné rozhodnutí soudu, mohlo by trvat i několik let.

„Proto FAČR zadal vlastní interní šetření, které se těchto konkrétních jmen týká,“ poznamenal Pereira.

Věcí se tak měla zabývat Etická komise FAČR, jenže co teď, když nemá s čím pracovat? Respektive je odkázána pouze na veřejně dostupné zdroje?

Přestože jarní část fotbalové ligy začala už v pátek, komise rozhodčích listinu sudích pro jaro stále nezveřejnila. Pereira minulý týden ujistil, že se na seznamu pracuje a že ho zveřejní po úterním zasedání. Nestalo se.

Nejasný je rovněž závěr z úterního jednání etické komise, na nějž Pereira a spol. čekali.

„Dne 19. 1. 2021 se uskutečnilo v režimu online zasedání Etické komise Fotbalové asociace České republiky, pro rozhodování v tomto režimu však disciplinární orgány zatím nemají legislativní oporu.“



V oficiálním komuniké dále stojí, že o učiněných závěrech bude hlasování „per rollam“, tedy korespondenčně, a že výsledek bude zveřejněn ve čtvrtek. Bude se týkat i výše zmíněných rozhodčích?

V kauze údajného ovlivňování fotbalových zápasů ve druhé a třetí lize je dvacet obviněných. Policie v současnosti všechny stíhá na svobodě.



Minulý týden propustila z vazební věznice v Praze na Pankráci Romana Berbra, nejvýše postavenou osobu celé kauzy, který je zároveň obviněn i ze zpronevěry.

Do vazby byli v souvislosti s aférou vzati rovněž Roman Rogoz, někdejší sportovní ředitel druholigového Vyšehradu, exšéf strakonického klubu Michal Káník a rozhodčí Tomáš Grimm. Všichni tři se na svobodu dostali ještě před Berbrem.