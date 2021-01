Berbr je z vazby venku... Otázkou zůstává, jak celý případ skončí

Byla to bizarní podívaná. Netušit, že se jedná zrovna o Berbra, těžko se domyslíte, co se děje.

Z Berbrova pohledu: jako naschvál stálo přistavené auto docela daleko od pankrácké věznice, takže každý krok ho musel tížit.

Obvykle žoviální a suverénní Berbr neřekl novinářům ani slovo, zatímco celý jeho případ křičí skandální velikostí. Žaluje na český fotbal.

Policie přes dva roky skládala důkazy, které by mohly posekat chapadla fotbalové chobotnice. Dvacet lidí je stíháno kvůli korupci a možná by to mohl být jen vrcholek ledovce. V policejním spise, do něhož MF DNES nahlédla, se mimo jiné píše o ovlivňování výsledků přes domluvené rozhodčí, nekalé sázení nebo o zpronevěře.

Šestašedesátiletý Berbr je v aféře ten nejsilnější ze všech. Náčelník, taťka či formule, jak ho oddaní poddaní podle odposlechů přezdívali. Policie ho vnímá jako hlavu organizované zločinecké skupiny, za což mu hrozí trest šest let odnětí svobody.



Zatím téměř tři měsíce strávil ve vazbě, bylo to nejdéle ze všech zadržených. Aby nemohl ovlivňovat případné svědky. Pár dní před Berbrem byl propuštěn kontroverzní funkcionář Roman Rogoz, bývalý manažer druholigového Vyšehradu. Po říjnové policejní razii šel jako první na svobodu rozhodčí Tomáš Grimm a po něm bývalý ligový hráč Michal Káník.

Okolnosti případu, který řeší Národní centrála proti organizovanému zločinu, jste v minulých měsících zřejmě zaregistrovali. Míří na samu podstatu fotbalu a férové hry. Berbr podle odposlechů domlouval a řídil, v jakém scénáři se mnohé zápasy odehrají. Nejen v nižších soutěžích.

Aféra kolem Romana Berbra Jak se kauza vyvíjí

Před posledním finále národního poháru kupříkladu informuje sudího Královce, nejzkušenějšího rozhodčího v českém prostředí: „Jenom jednoduše, jenom jednu politickou věc potřebuju, jo? Ty to pochopíš. V pondělí za mnou byl Pepa Krula (ze Sparty). Jenom ho potřebuju, ho pozdravuj potom. Ze zbytku udělej suchej hajzl.“

Sparta nakonec vyhrála, Královec udělal křiklavý kiks a po vypuknutí aféry byl vyřazen ze seznamu rozhodčích. Průpovídek, které laik často nepochopí nebo se jim při nejlepším zasměje, nasbírali detektivové desítky. Ačkoli někdy vyznívají roztomile, poukazují na černoty, které se dějí ve fotbalovém zákulisí.



Všeho schopný funkcionář Berbr, bývalý estébák a ligový rozhodčí, bude nyní vyšetřován na svobodě. Státní zastupitelství nepožádalo o prodloužení tříměsíční lhůty. Z toho lze vydedukovat, že všichni potřební svědci už promluvili.

Otázka je, jak celý případ skončí. Jeden fotbalový skandál s policejními odposlechy už tu byl. Pochází z roku 2004, národ se divil hláškám o kapřících, hruškách a cinklých zápasech, nicméně soud potrestal jediného muže. Žižkovský manažer Horník dostal podmínku na sedm měsíců s odkladem na pět let. Jak dopadnou Berbr a spol., se teprve uvidí.