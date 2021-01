Českým rozhodčím věřím. Nový předseda komise o svých plánech a vizích

Třiašedesátiletý Portugalec, bývalý mezinárodní sudí se zkušenostmi z velkých šampionátů.

„Nepřicházím jako inkvizitor. Jsem tu coby odborník na rozhodčí a jejich práci. Chci přispět k uklidnění situace v českém fotbale a obnovit důvěru jak fanoušků, tak klubů v práci českých rozhodčích,“ prohlásil Pereira na prvním setkání s českými novináři. Pochopitelně přes videokonferenci, jak si současná doba žádá.

O čem s médii také hovořil?

O prvních dojmech: „Jsem velmi spokojený s tím, jak jsme začali. Měl jsem možnost potkat spoustu lidí, kolegů, předsedu asociace i šéfa ligy. Probírali jsme VAR i další projekty. Jsem rád, že všichni mají zájem o zlepšení, doufám, že dokážu pomoci.“

O kvalitě českých rozhodčích: „Zatím mám jen velmi obecnou představu, ale sleduji zápasy, sestřihy, abych byl v obraze, abych získal více informací. Kvalita rozhodčích je vždy taková, jaká je kvalita celého fotbalu. A český fotbal má velmi bohatou historii a je úspěšný, kvalifikovali jste se na Euro, i mládežnické kategorie se účastní závěrečných turnajů. Je jasné, že je vždy co zlepšovat, od toho tu ostatně jsem.“

O pravomocích od fotbalové asociace: „Máme jen takové pravomoci, jaké mi ukládá moje pozice šéfa rozhodčích. Chci spolupracovat se všemi transparentně, otevřeně a konstruktivně. Fotbalová asociace mě požádala, abych v nadcházejících měsících pomohl, a já se na práci už těším. Chci přijít s vizí, jak vybudovat silný základ, strukturu. Ale důležité bude především to, abychom coby komise rozhodčích pracovali jako zcela nezávislý orgán a nenechali se ovlivňovat nikým zvenčí.“

O nové listině rozhodčích pro profesionální soutěže: „Pracujeme na ní a oficiálně ji schválíme příští týden na dalším zasedání komise Co se týče rozhodčích, kteří byli doteď zmíněni v policejních spisech, tak ti delegováni nebudou. Asociace bude stejně postupovat u dalších jmen, která by se případně v materiálech objevila. Změnit se to může až po ukončení interního šetření FAČR, které má na starosti etická komise.“



O případných nováčcích na listině rozhodčích z Moravy: „Kluby ani fanoušky nezajímá, odkud konkrétní rozhodčí jsou, záleží jen na jejich kvalitě. My chceme být v kontaktu s jednotlivými kraji a okresy, chystáme i setkání se zástupci jejich komisí, abychom sudí z regionů lépe integrovali. Ve druhé lize například plánujeme zavést pozici čtvrtého rozhodčího, kterou by obsadili sudí z nižších soutěží. Tím by se učili od zkušenějších kolegů.“

O tom, jestli nyní mají všichni rozhodčí čistý stůl bez ohledu na předchozí chyby: „Ne tak docela. Ke každému budeme přistupovat individuálně, případ od případu. Nejdřív si chci projít veškeré informace, které mám k dispozici.“

O zveřejňování případných trestů a omezení delegací: „Vyhnul bych se slovu trest. Ti, kteří si to zaslouží, pískat budou, ti, kteří ne, budou nasazováni méně, aby měli více času na sebevzdělávání a znovuzískání důvěry. Zároveň chceme zavést systém hodnocení, žebříček, podle kterého budeme rozhodčí hodnotit a po sezoně je posouvat na mezinárodní listinu, případně níž. Bude vznikat na základě pozápasových hodnocení delegátů. Budeme požadovat konzistentní výkony, ne jeden špičkový a druhý špatný.“