Vaclík a Coufal do hry. Kdo by měl proti Belgii nahradit Schicka či Daridu?

Česko versus Belgie v sobotu od 20.45.

Češi versus bronzový tým z posledního mistrovství světa v roce 2018 v Rusku.

ANKETA: Vyberte základní sestavu reprezentace Kdo by měl nastoupit v kvalifikaci MS 2022 proti Belgii?

Jedno z nejsilnějších národních mužstev planety však dorazí bez zraněného kapitána Edena Hazarda a bez hráčů působících v německé bundeslize Casteelse, Meuniera, Thorgana Hazarda a i bez Vermaelena, který už odcestoval do japonského Kobé. Chybí rovněž zranění Carrasco, Witsel Chadli a Boyata.

Je to výrazné oslabení, i když český trenér Šilhavý rovněž řeší zásadní absence právě kvůli pandemickým opatřením v Německu.

Brankář Jiří Pavlenka, obránce Pavel Kadeřábek, středopolař Vladimír Darida a útočník Patrik Schick se po středečním duelu v Lublinu proti Estonsku (6:2) vrátili do svých německých klubů.

Kdyby totiž překročili hranice do Česka, museli by pak v Německu do karantény. A to je problém, který postihl i Belgičany.

Pravděpodobně se však Pavlenka, Kadeřábek, Darida i Schick připojí k týmu zpátky na závěrečný březnový kvalifikační duel ve Walesu.

Čeká se na aktualizované epidemické restrikce mezi Německem a Velkou Británií. V Cardiffu se český tým představí v úterý.

Proti Belgii se první změna v české základní jedenáctce dotkne brankáře, Pavlenku nahradí donedávna reprezentační jednička Vaclík.

Sotva Šilhavý pošle do hry Aleše Mandouse s Filipem Nguyenem, kteří na reprezentační úrovni mají minimální zkušenosti a dohromady jeden odchytaný zápas. Mandous ho absolvoval jako člen náhradního reprezentačního týmu loni v září v Lize národů proti Skotsku.

Druhou očekávanou změnou je pozice pravého beka. Kadeřábka, jenž hrál proti Estonsku, pravděpodobně nahradí Vladimír Coufal, stabilní člen základní sestavy reprezentace i West Hamu United. K dispozici je ještě Tomáš Holeš ze Slavie.

Na levý kraj kouč vybírá mezi stabilním hráčem reprezentace Janem Bořilem ze Slavie a Alešem Matějů z Brescie.

Proti Estonsku na pozici středních obránců nastoupili Ondřej Čelůstka s Ondřejem Kúdelou, v závěru za rozhodnutého stavu dostal šanci debutant David Zima.

Na Belgii a na úterní třetí kvalifikační duel ve Walesu byl dodatečně nominován ještě další stoper Patrizio Stronati.

Do Walesu totiž zřejmě neodcestuje Kúdela. Slavia má obavy o jeho bezpečnost kvůli známému konfliktu v nedávném pohárovém utkání v Glasgow proti Rangers.

Třetí jistá změna nastane ve středu pole. Kdo by měl nahradit Daridu?

K Tomáši Součkovi se nabízejí Antonín Barák s Lukášem Provodem, kteří hráli už proti Estonsku, či sparťan David Pavelka. Na dva z nich kouč ukáže, protože v poli vyznává základní rozestavení se třemi středními záložníky.

Mohou však hrát všichni čtyři, protože Provod nastoupil na kraji zálohy. Proti Estonsku byl druhým křídlem Jakub Jankto. Na svou šanci čekají typičtí krajní hráči Lukáš Masopust, Tomáš Malínský či Jakub Pešek.

A čtvrtá jistá změna se dotkne hrotového hráče. Kdo za Patrika Schicka, jenž od reprezentace odcestoval, aby se v Leverkusenu vyhnul karanténě?

Šanci na základní sestavu mají Matěj Vydra z Burnley, nejlepší střelec polské ligy Tomáš Pekhart z Legie Varšava a Michael Krmenčík z PAOK Soluň.