Souček po patnácti měsících v Edenu. Chci být vůdčí postavou týmu, říká

Souček do prosince 2019 nastupoval léta v Edenu za Slavii, v níž nosil i kapitánskou pásku.

Od přestupu v lednu 2020 do West Hamu United však na stadionu v pražských Vršovicích nehrál.

To se změní v sobotu večer, kdy národní mužstvo v kvalifikaci o postup na mistrovství světa 2022 v Kataru vyzve Belgii.

„Na Eden vzpomínám pořád v tom nejlepším. Moc se na zápas těším. Mám radost, že se hraje zrovna tady,“ prohlásil Souček na tiskové konferenci.

A ještě k tomu budete poprvé od začátku utkání v reprezentaci kapitánem. Co to s vámi dělá?

Ještě to není jasné, ale jestli k tomu dojde, budu jen rád, byla by to pro mě obrovská čest. Není to jen o tom, že máte pásku. Chci být vůdčí postavou týmu, chci pomáhat a usměrňovat spoluhráče, i když kapitánem nejsem. Ale pro mě osobně by to znamenalo hodně. Ale co dělám a co budu dělat na hřišti, se kvůli tomu nezmění.

Po středečním hattricku do sítě Estonska jsem si vzal míč, kterým se hrálo. Co jste s ním udělal?

Nechal jsem si ho podepsat od všech spoluhráčů. Doma ho budu mít ve svém soukromém muzeu, kam si dávám podobné věci. Konkrétně této si moc vážím.

Trenér Šilhavý o Součkovi „V anglické Premier League reprezentuje naši zemi skvěle a přenáší to sem k nám. Je to skromný a skvělý kluk. Věřím, že do budoucna si místo ještě upevní. Co se týče pásky, ještě to proberu s hráči, ale pravděpodobně ukážeme na Tomáše. A on bude ten, který zastoupí Vláďu Daridu.“

Estoncům jste dali šest gólů, Belgie porazila Wales. Právě s ní byste měli bojovat o první místo ve skupině a tím i o přímý postup na šampionát. Cítíte se na to?

Jsem rád za to, jak jsme hráli s Estonskem. Zvedli jsme si sebevědomí. Belgie je favorit. Pro nás to je důležitý zápas. Klíč k tomu, čeho chceme dosáhnout. Můžeme k mistrovství světa udělat velký krok.

Belgie, bronzový tým z posledního mistrovství světa 2018.

Mají hodně individualit. Kevin de Bruyne, Tielemans, potkávám se s nimi v Anglii. Lukaku je taky velká hrozba, to samé Mertens. Ale spíš se na ně budeme připravovat jako na tým. A i my chceme vystupovat jako mužstvo.

Belgický trenér Martinez vás hodně chválil. Záložník Tielemans zase říkal, že konkrétně na vás má recept. Vy zase na ně?

Já věřím, že recept máme. Naší předností je, že jsme tým a bojujeme jeden za druhého. To je naše největší kouzlo, to můžeme do zápasu dát a využít. A z toho pak profitovat.

Mluvíte o týmu i proto, že nemáte hráče z německé bundesligy. Je to velké oslabení?

Všichni víme, jaká je doba. Několikrát jsme s tím bojovali, pár hráčů tu nebylo už v minulosti, teď to vyšlo na hráče z Německa, kteří sem nesmí. Podobný problém má i Belgie. Budeme s nimi v kontaktu a budeme bojovat za ně. Věřím, že se s tím popereme.