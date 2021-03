Naděje pro české i belgické reprezentanty z německých klubů? Spíš duel nestihnou

„Poté, co Česká republika a Slovensko už nejsou považovány za rizikové oblasti pro nové mutace, se Darida, Boyata a Pekarík připojí ke svým národním týmům na kvalifikační zápasy Česko - Belgie a Slovensko - Malta,“ oznámila Hertha Berlín na svém twitterovém účtu.

„K aktualizaci hygienických opatření vůči jiným státům došlo v Německu až v podvečerních hodinách. Komunikujeme s kluby a prověřujeme aktuální stav, nicméně situace se neustále vyvíjí,“ oznámil Petr Šedivý z vedení reprezentačního mužstva.

Jenže výklad opatření, který je platný až od neděle, je značně nejasný. Platí nedělní datum 27. března pro příjezd do Česka, nebo pro odjezd?

Právnici to zkoumají, bude to trvat, takže je nepravěpodobné, že by Darida z Herthy, Pavlenka z Brém, Schick z Leverkusenu i Kadeřábek z Hoffenheimu byli druhý den nachystaní na zápas v Praze.

Všichni čtyři odehráli středeční úvodní zápas kvalifikace o postup na mistrovství světa v Kataru 2022. Podíleli se na vítězství 6:2 v polském Lublinu proti Estonsku, Schick vyrovnával na 1:1, Kadeřábek měl parádní asistenci na gól Součka, který díky tomu završil hattrick.

Po zápase však soukromými tryskáči odcestovali zpátky ke svým německým klubům. Pokud by totiž překročili hranice do Česka, po návratu do Německa by museli do karantény.

Trenér národního mužstva Jaroslav Šilhavý byl smířený s tím, že na sobotní duel proti Belgii čtyři hráče základní sestavy mít nebude. Ale živil naději, že je dostane pro úterní duel ve Walesu.

Všechno záleželo na epidemiologických restrikcích mezi Německem a Velkou Británií.

Během pátku Německo zároveň oznámilo, že zmírní opatření vůči Česku, které je zemí s jednou z nejhorších covidových situací na světě. Vyjmulo ho z nejrizikovějších oblastí. Ale platí to od neděle.

„Čekáme především na vyjádření hygienických autorit na německé a české straně a také od bundesligových klubů,“ podotkl Šedivý.

Několik hráčů v německých klubech mají i Belgičané, na sobotní souboj v pražském Edenu dopředu oželeli náhradního gólmana Koena Casteelse, obránce Thomase Meuniera a záložníka Thorgana Hazarda.