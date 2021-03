Šilhavý: Sudí ze Skotska? Přece se jich nebudeme bát, s Belgií chceme hrát útočně

„Je jasné, že incident z Glasgow v těchto dnech stále rezonuje, ale přijedou zkušení rozhodčí, profíci a jsem přesvědčený, že to i s přispěním obou mužstev zvládnou,“ pokračoval český kouč.



Před dost možná největším zápasem kvalifikace musí Šilhavý v zákulisí dál řešit nepříjemnosti kolem Ondřeje Kúdely. Toho Slavia z obav o jeho bezpečnost na území Velké Británie nechce pustit na úterní utkání do Walesu, byť se to vedení reprezentace příliš nelíbí.

Co na snahu Slavie říkáte vy, trenére?

Pro celé mužstvo je to nepříjemná záležitost. Momentálně se připravujeme na utkání s Belgií a co bude dál, chceme řešit až po zápase. Momentálně to ale opravdu vypadá, že s námi Ondra nepoletí.

Pro utkání s Belgií zase nemáte k dispozici krajánky z bundesligy Pavlenku, Kadeřábka, Daridu a Schicka. Hráči z Německa budou kvůli hrozbě karantény chybět i soupeři, pro koho to bude větší ztráta?

Pro oba týmy je to složité, protože vypadli hráči ze základní sestavy. Nechci hodnotit, jestli ti, co nenastoupí za Belgii, jsou slabší než naši hráči. Za sebe jen můžu říct, že nám budou kluci, kteří nepřijedou, chybět.

I proto musíte vybrat nového kapitána: zastoupí Daridu jiný střední záložník Souček?

Tomáš se skvěle prezentuje v Anglii a jsme rádi, že totéž přináší i sem k nám do reprezentace. Já věřím, že do budoucna bude mít v týmu ještě pevnější místo a jestli mu svěříme pásku, ještě proberu s hráči. Ale je pravděpodobné, že na něj ukážeme.

Jaký před vámi vlastně stojí protivník?

Nesmírně těžký. Belgie je největší favorit naší kvalifikační skupiny i celého mistrovství světa. Ale zápas s takovým mužstvem vítáme, postoupili jsme mezi elitu i v Lize národů a těším se na to.

Jaký máte na Belgičany recept?

Víme, že každý hráč musí podat mimořádný výkon, nechybovat, být celý zápas koncentrovaný. Kluci si už něco podobného vyzkoušeli proti Anglii nebo Brazílii, věřím, že se nezaleknou a že se popereme o dobrý výsledek.

Belgie v úvodu kvalifikace porazila v domácím utkání Wales 3:1, hosté přitom jen jednou vystřelili na bránu. Co si z toho zápasu můžete vzít?

Viděli jsme, že Belgičané měli výraznou převahu. Wales hrál hodně ze zatažené obrany, čekal na soupeře, i proto asi ta střelecká statistika. My ovšem chceme hrát jinak, útočně, donutit soupeře k chybám a dostávat se do šancí.

Zároveň však musíte myslet na to, jak zastavíte soupeřovy hvězdy. Která z nich vás zaujala nejvíc?

Největší hvězda je určitě De Bruyne a největší nebezpečí zase Lukaku. Ale zmínil bych i Tielemanse, nenápadného, ale kvalitního hráče. Celkově je jejich ofenzivní vozba velice silná, budeme si na ni muset dát velký pozor.