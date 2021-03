Belgie řeší, jak zastavit (nejen) Součka. Na Čechy se dobře dívá, říká kouč

„Mám pár tipů, jak na něj, ale neřeknu je veřejně!“ smál se záložník Youri Tielemans. „Často nabíhá do vápna, je v něm velmi silný, tvrdě maká, je skutečně nebezpečný. Ale musíme si dát pozor i na ostatní české hráče.“

Podobně na videokonferenci mluvil trenér Roberto Martínez, když otázku týkající se Součka zaslechl.

Česko - Belgie sobota 20:45 online

„Trenére, Česku také budou chybět fotbalisté z bundesligy, Souček však ne. Vyčnívá v Premier League, dává spoustu gólů, teď dal hattrick Estonsku. Je skvělým hlavičkářem, budete jeho schopnostem věnovat speciální pozornost?“



Martínez svou odpověď zobecnil na celý tým, ovšem lichotkami nešetřil.

„To, jak je Souček nebezpečný směrem dopředu, zapadá do filozofie českého mužstva. Jsou ofenzivně naladění, silní v přechodu do útoku, v nábězích do vápna, kam chodí i šest hráčů. Upřímně je považuju za tým, na který se, pokud jste neutrální fanoušek, dobře dívá,“ uvedl Martinez.



„Musíme být v nejlepším možném rozpoložení, v nejlepší formě. Maximálně se soustředit, abychom v Praze uspěli,“ pokračoval trenér, který kvůli hrozbě karantény či drobným zraněním bude postrádat brankáře Koena Casteelse, obránce Thomase Meuniera a Vermaelena, záložníka Thorgana Hazarda a Yannicka Carrasca.



„Kromě Vermaelena a Carrasca s námi poletí všichni, s nimiž jsme počítali,“ upřesnil Martínez.



Belgičané rovněž vstoupili do kvalifikace vítězstvím, proti Walesu otáčeli na 3:1. A Martínez si výkon svých svěřenců pochvaloval.

„Způsob, jakým jsme na branku Walesu zareagovali, byl báječný. Jejich gól byl jedinou střelou na bránu, další jsme mu nedovolili. Udrželi jsme koncentraci po celé utkání. To, jaké má můj tým zaujetí pro hru a jak se dovede soustředit, je vzácné,“ prohlásil.



„Víme, že v Česku nás čeká náročný zápas, ale těšíme se na něj,“ dodal trenér.

„Znám jejich hráče ze Slavie, které jsme čelili s Leicesterem. Znám kluky z Premier League. Jsou organizovaní, hodně běhají, jsou silní v ofenzivě. Rozhodně to nebude snazší než proti Walesu,“ upozornil Tielemans.