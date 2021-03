Schick a spol. opět ve Walesu? Reprezentace má naději, čeká na německé úřady

V sobotu v Praze proti Belgii nenastoupí, to je jisté.

Německo, kde všichni zmínění působí, totiž považuje Českou republiku za rizikovou zemi a každý, kdo do ní vstoupí, musí po návratu do čtrnáctidenní karantény, profesionální sportovce nevyjímaje.

Březnový sraz fotbalové reprezentace Estonsko - Česko 2:6

Česko - Belgie

sobota 27. března od 20.45, Praha (Eden) Wales - Česko

úterý 30. března od 20.45, Cardiff

Až dosud figurovala na německém seznamu rizikových oblastí také Velká Británie, což by se ale v pátek na základě aktuálních dat mělo změnit.

„Jsme v kontaktu s německými kluby. Cestu máme pro hráče z Německa do Walesu připravenou, ale musíme ještě počkat na tradiční páteční aktualizaci opatření ze strany německých úřadů,“ uvedl ve středu večer mluvčí reprezentace Petr Šedivý.

„Až pak budeme schopni potvrdit, jestli můžeme s hráči z bundesligy počítat,“ doplnil.

„Všichni si přejeme, aby to vyšlo. Doufáme v to,“ prozradil Vladimír Darida v rozhovoru pro Českou televizi.

Pro reprezentaci by to byla před důležitým zápasem světové kvalifikace velká vzpruha. S Walesem by se měli Češi podle papírových předpokladů bít o druhé místo zajišťující postup do baráže, favoritem na vítězství ve skupině je Belgie.



Zvlášní režim krajánků z Německa: Jen jeden zápas, víc ne Jaký byl původní plán

„Jsou to naši klíčoví hráči, nejraději bychom je samozřejmě měli k dispozici na všechny zápasy, i na Belgii, ale budu rád, když nám pomůžou alespoň ve Walesu,“ poznamenal trenér Šilhavý, jenž kompletní čtveřici využil i během středečního kanonády v Estonsku.

A všichni čtyři o sobě dali vědět.

Schick vstřelil první gól a na další přihrál, Darida si připsal dvě asistence a Kadeřábek, který dostal na pravém kraji obrany přednost před Coufalem, jednu.

Brankář Pavlenka sice od outsidera dva góly inkasoval, nicméně právě on má nyní k postu brankářské jedničky v národním týmu nejblíž. Konkurent Vaclík po zranění v Seville nechytá a mezinárodní zkušenosti chybí i dalším gólmanům v nominaci Mandousovi s Nguyenem.