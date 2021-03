Krajánci z Německa: zvláštní režim, jen jeden duel. Víc nešlo, řekl Sionko

Patrik Schick z Leverkusenu, Pavel Kadeřábek z Hoffenheimu, Vladimír Darida z Herthy Berlín a zmiňovaný Jiří Pavlenka, brankář Brém.

Čtveřice krajánků za Česko na startu světové kvalifikace může nastoupit jen v Estonsku, kam navíc musí cestovat odděleně. Druhý zápas proti Belgii i utkání ve Walesu už budou sledovat jen na dálku.

Mohou za to přísně nastavená pravidla v Německu, které zvláštní status neuděluje ani profesionálním sportovcům. Kdyby Schick a spol. vstoupili na území rizikových zemí, mezi které Němci řadí i Česko a Velkou Británii, museli by po návratu do dvoutýdenní karantény, což si jejich kluby logicky nepřály.

„Je to maximum, co jsme dokázali s německou stranou vyjednat,“ krčil rameny Libor Sionko, manažer reprezentace.

Není to ideální, ale z pohledu reprezentace: aspoň něco.

„Pro nás je důležitý každý zápas kvalifikace. Neváhali jsme, jestli je vzhledem k okolnostem vůbec brát. Jsme rádi, že nám pomohou,“ těší se kouč Šilhavý.

Potkají se u Kolína

I on si na potíže v souvislosti s pandemií za poslední rok zvykl. Není to pro trenéra a celou reprezentaci první (a dost možná ani poslední) podobný problém.

V září Češi museli narychlo složit nový tým, protože pražská hygiena rozpustila ten původní - kvůli jednotkám pozitivních případů. Nákaza komplikovala například i říjnový přelet mezi Kyprem a Izraelem, ve Skotsku kvůli nemoci covid-19 zase chyběl trenér Šilhavý.

„A teď jsme museli dohodnout sraz našich hráčů z bundesligy na dvou místech Německa,“ vysvětloval Sionko.

„Schick s Kadeřábkem se potkají u Kolína nad Rýnem, kde je vyzvedne privátní letadlo, u Berlína zase budou čekat Darida s Pavlenkou. Všichni musí absolvovat testy od laboratoře UEFA, na místě budeme mít i člověka, který by měl všechno koordinovat, ale důležitá je i pomoc samotných klubů - nemáme k dispozici tolik lidí, aby mohli - když to přeženu - jednotlivé hráče vodit za ručičku,“ poznamenal reprezentační manažer.



Speciál s fotbalisty z Německa přistane v Tallinu v úterý, krátce po hlavní výpravě, která by měla v průběhu dopoledne odletět z Prahy.

„Všechno je domluvené tak, abychom se potkali na letišti a o naše hráče už se dál zvládli postarat sami. Zpátky pak tato čtyřka poletí zase rovnou do Německa.“

Podobné starosti řeší před prvními mezinárodními zápasy nového roku i další reprezentační výběry. Takové Rakousko zřejmě pocestuje do Skotska dokonce bez šestnácti hráčů z německé bundesligy. Poláci zase řeší, jak ve Wembley proti Anglii nahradit Roberta Lewandowského, svou hlavní hvězdu.

Březnový sraz fotbalové reprezentace program Estonsko - Česko

středa 24. března od 18.00, Tallin Česko - Belgie

sobota 27. března od 20.45, Praha (Eden) Wales - Česko

úterý 30. března od 20.45, Cardiff

„Jsme rádi, že třeba Anglie na fotbal myslí a i v současné situaci je ochotna hráčům, kteří tam působí, udělovat výjimky, byť samozřejmě za velice přísných podmínek,“ naznačil Sionko.

Rovnou na hotel. A bez rodin

Tomáš Souček, Vladimír Coufal, Matěj Vydra i Tomáš Kalas proto do Česka přiletí společným spojem.

„Na letišti je vyzvedne řidič, pochopitelně s negativním testem, a musí je odvézt okamžitě na hotel. Seznam požadavků je velice striktní, hráči se nesmí potkat ani s vlastní rodinou,“ uvedl Sionko.

Pro národní tým je však zásadní, že na rozdíl od německých zástupců je bude mít k dispozici.

„Dál pokračujeme v takovém pandemickém režimu, musíme hledat alternativy, ale věřím, že stejně jako jsme to zvládli na podzim, zvládneme to i nyní,“ řekl Šilhavý.

Češi loni postoupili do elitní divize Ligy národů, i když je covidové problémy pronásledovaly na všech podzimních srazech.

„Samozřejmě, že soupeři v kvalifikaci o mistrovství světa jsou na trochu jiné úrovni než ti, se kterými jsme se potkávali v Lize národů,“ připustil Šilhavý. „Zrovna Belgie je jasný a velký favorit, ale popereme se o překvapení, na které jsme doma dosáhli třeba s Anglií.“

Podaří se?