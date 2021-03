Bez kapitána Dočkala. Šilhavý představuje nominaci na kvalifikaci MS

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Česko vstupuje příští týden do bojů o světový šampionát, který příští rok v listopadu a v prosinci hostí Katar. A je to hodně náročný start.

Během šesti dnů odehraje národní mužstvo tři zápasy. Začne ve středu 24. března v Estonsku, o tři dny později v sobotu 27. března nastoupí v pražském Edenu proti favoritovi z Belgie a v úterý 30. března se představí ve Walesu.

Šilhavý nevzal kapitána Bořka Dočkala, přestože poslední zápas ve Spartě odehrál velmi dobře.

„Na jeho pozici máme víc hráčů, Daridu, Baráka, také Provoda. Myslíme si, že tito hráči mají momentálně lepší sportovní formu než Bořek,“ prohlásil trenér Jaroslav Šilhavý.

Je to velké překvapení, zvlášť když pro zápasy s Belgií a ve Walesu nebude mít Vladimíra Daridu.

Záložník Herthy Berlín stejně jaké brankář Jiří Pavlenka z Brém, útočník Patrik Schick z Leverkusenu a obránce Pavel Kadeřábek z Hoffenheimu přiletí z Německa přímo k úvodnímu utkání v Tallinu. A po zápase se vydají zase zpátky do klubů, v nichž působí.

Pokud by totiž vstoupili do Česka, po návratu do Německa by museli do dvoutýdenní karantény. Německo kvůli pandemii koronaviru ani profesionálním sportovcům neuděluje výjimky při cestách z rizikových zemí. A mezi ně z pohledu Německa patří Česko i Velká Británie.

Nečekala se nominace krajních záložníků Jakuba Peška z Liberce a především Tomáše Malínského z Mladé Boleslavi. Při absenci zraněných křídelních hráčů Jana Kopice a Václava Černého však kouč neměl příliš na výběr.

Naopak podle předpokladů se do kádru dostal slávistický stoper David Zima. V posledním březnovém týdnu mohl být na mistrovství Evropy do jedenadvaceti let, ale v pondělní nominaci Karla Krejčího se neobjevil. Logicky se tak čekalo jeho jméno v kádru áčka.

„Zima se může poprat o velké Euro. Vnímáme jeho situaci, bavili jsme se o něm s trenérem Krejčím z jedenadvacítky. Z ní se zaměřujeme na víc hráčů, nejen na Zimu. Ale také na Krejčího, Lingra, Sadílka nebo Buchu,“ vysvětlil Šilhavý. „Svoji roli sehrálo také to, že Brabec musel v Plzni do karantény.“

Zima je jediným ryzím nováčkem v reprezentaci, byť už na podzim byl na srazu, ale nehrál. Jeden start mají Malínský s Peškem, kteří loni v září proti Skotsku patřili do náhradního týmu, když áčko bylo na zásah hygienické stanice rozpuštěno.

To osmnáctiletý Adam Hložek po dlouhodobém zranění není ani v jedenadvacítce, ani v áčku... Naopak se vrací jeho sparťanský spoluhráč David Pavelka, který poslední zápas za reprezentaci odehrál v červnu 2019.

V sedmadvacetičlenném kádru je sedm slávistů a sedm nedávných slávistů.

Národní tým se sejde po pěti měsících. V listopadu uzavřel náročný půlrok postupem do elitní divize Ligy národů, teď začíná třemi kvalifikačními duely o světový šampionát.

Kvalifikace o světový šampionát se hraje od března do listopadu 2021. V červnu je na programu odložené Euro, Češi se na něm potkají v základní skupině se Skotskem, Chorvatskem a Anglií.

BRANKÁŘI Jméno Mužstvo Narozen Z G Jiří Pavlenka Werder Brémy 14. dubna 1992 12 0 Ondřej Kolář Slavia 17. října 1994 1 0 Tomáš Vaclík Sevilla 29. března 1989 34 0 Aleš Mandous Olomouc 21. dubna 1992 1 0 OBRÁNCI Ondřej Čelůstka Sparta 18. června 1989 21 2 Jan Bořil Slavia 11. ledna 1991 18 0 Pavel Kadeřábek Hoffenheim 25. dubna 1992 45 3 Tomáš Holeš Slavia 31. března 1993 4 1 Tomáš Kalas Bristol 15. května 1993 22 2 Aleš Matějů Brescia 3. června 1996 4 0 Vladimír Coufal West Ham 22. srpna 1992 12 1 David Zima Slavia 8. listopadu 2000 0 0 Ondřej Kúdela Slavia 26. března 1987 5 0 ZÁLOŽNÍCI Jakub Jankto Sampdoria Janov 19. ledna 1996 30 3 Antonín Barák Hellas Verona 3. prosince 1994 15 5 Tomáš Souček West Ham 27. února 1995 30 4 Lukáš Masopust Slavia 12. února 1993 17 1 Alex Král Spartak Moskva 19. května 1998 16 2 Vladimír Darida Hertha Berlín 8. srpna 1990 68 8 Lukáš Provod Slavia 23. října 1996 4 0 David Pavelka Sparta 18. května 1991 22 1 Jakub Pešek Liberec 24. června 1993 1 1 Tomáš Malínský Mladá Boleslav 25. srpna 1991 1 0 ÚTOČNÍCI Michael Krmenčík PAOK Soluň 15. března 1993 26 9 Tomáš Pekhart Legia Varšava 26. května 1989 19 2 Patrik Schick Leverkusen 24. ledna 1996 22 9 Matěj Vydra Burnley 1. května 1992 32 6