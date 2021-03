Po Evropě, jinam ne. Francouzské fotbalové kluby omezují reprezentanty

Důvodem jsou nejrůznější cestovní omezení zavedená kvůli pokračující pandemii koronaviru a skutečnost, že pro fotbalisty neplatí výjimka, která by je při návratu do Francie osvobozovala od povinné karantény.

Na konci března se budou hrát kvalifikační duely o postup na mistrovství světa vedle Evropy také v Severní a Střední Americe a Karibiku. Naproti tomu v Jižní Americe a Asii byly březnové zápasy z bezpečnostních důvodů odloženy.

Světová federace FIFA kvůli pandemii uvolnila pravidlo o povinnosti klubů poskytovat hráče pro potřeby reprezentace. I z toho důvodu nebude mít česká reprezentace ve dvou zápasech ze tří k dispozici čtveřici krajánků z bundesligy.

Jiří Pavlenka, Pavel Kadeřábek, Vladimír Darida a Patrik Schick nastoupí jen v Estonsku, proti Belgii a ve Walesu budou chybět, protože by museli po návratu do Německa do karantény.