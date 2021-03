Estonsko - Česko, start světové kvalifikace, chytá Pavlenka, v útoku Schick

Trenér Jaroslav Šilhavý vybral pro úvodní kvalifikační duel tuto sestavu: Pavlenka - Kadeřábek, Čelůstka, Kúdela, Bořil - Provod, Darida, Barák, Souček, Jankto - Schick.

O postup na světový šampionát usilují Češi v samostatné historii posedmé, úspěšní však byli jen v roce 2006, kdy se s turnajem v Německu loučili po základní skupině.

ONLINE: Estonsko - Česko Utkání sledujeme minutu po minutě.

Nyní se o letenku do Kataru utkají kromě Estonska ještě s Belgií, Walesem a Běloruskem. „Chceme být ve hře až do konce,“ řekl před vstupem do kvalifikace trenér Šilhavý.



Hned na úvod je proti Estonsku čeká zvláštní duel: na neutrální půdě a proti soupeři, který po povinném testování na covid-19 přišel o většinu hráčů z původní nominace.

Tým vede jako provizorní kouč rekordman v počtu startů za národní mužstvo Martin Reim, který nahradí švýcarského hlavního trenéra Thomas Häberliho.