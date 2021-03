Doufám, že jsem dal i hezčí gól, usmíval se Barák a burcuje před Belgií

Na Barákův gól se dobře koukalo.

Estonsko - ČR 2:6 přesvědčivý vstup do kvalifikace, Souček nastřílel hattrick

Po Schickově sklepávačce si vytáhlý záložník, který nedávno shodil bujnou blonďatou hřívu, patičkou zpracoval balon, dalším dotekem si jej připravil a vzápětí z otočky slabší nohou překonal estonského brankáře.

„Doufám, že jsem dal i hezčí gól,“ smál se Barák po úvodním utkání kvalifikace o mistrovství světa před kamerou České televize. „Schicky to udělal skvěle, já měl balon za sebou, ale udělal jsem dva dobré doteky a vyšlo to, měl jsem i trošku štěstí,“ pokračoval.

Krátce po jeho trefě zvýšil na 3:1 pro český tým Tomáš Souček, jenž do poločasu přidal svůj druhý gól a krátce po změně stran zkompletoval hattrick.

Reprezentace nakonec v polském Lublinu, kam bylo utkání kvůli přísným pravidlům v Estonsku přeloženo, dokráčela k přesvědčivé výhře.

Ačkoliv start se jí úplně nevyvedl...

„Nezačalo to dobře, ale když už dostat gól, tak takhle na začátku,“ řekl Barák k trefě Sappinena ze dvanácté minuty. „Měli jsme celý zápas na to reagovat a už do poločasu jsme si udělali takhle dobrou pozici.“

„Jsme rádi za vítězství, chtěli jsme do kvalifikace vstoupit dobře,“ pokračoval. „První zápas, ať už jde o jakoukoliv soutěž, je vždy důležitý pro sebevědomí.“

„Všichni navíc říkali, že Estonsku bude chybět hodně hráčů a že je jasným outsiderem, média se snažila vytvořit tlak, my ale věděli, že musíme naši roli potvrdit a hlavně být v klidu,“ uvedl.

Estonsku, jak známo, kvůli koronaviru vypadla většina fotbalistů z původní nominace. Otloukánek skupiny musel narychlo shánět jiné, tým vedl i provizorní trenér.

„My jsme se ale soustředili na sebe,“ pravil Barák a naznačil, s jakými komplikacemi se potýkali Češi. „Sešli jsme se v pondělí, někteří z nás měli zdravotní problémy, takže jsme absolvovali jediný společný trénink.“

Na Estonce stačil, v sobotu však mužstvo trenéra Jaroslava Šilhavého čeká doma těžší kalibr, favorizovaná Belgie, bronzový medailista z posledního světového šampionátu.

„Jsou favorit skupiny, ale nebudeme se za to schovávat. Připravíme se nejlíp, jak to půjde,“ uvedl Barák. „Hrajeme doma a tam chceme vyhrát! Nemůžeme se bát. Chceme postoupit na mistrovství světa, musíme být ambiciózní a ukázat to na hřišti.“