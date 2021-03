Proti Belgii i s Pekhartem a Vydrou, radí čtenáři. Vzadu by rádi viděli Zimu

Stoperskou dvojici by složili čistě ze slávistů, chybějícího Schicka by měl v útoku nahradit Pekhart a v základní sestavě by neměl chybět ani Vydra z anglického Burnley. Čtenáři iDNES.cz v tradiční anketě vybírali jedenáctku pro kvalifikační duel fotbalové reprezentace s Belgií.