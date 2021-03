Fotbalisté mají hotovou přípravu před Eurem, v červnu se utkají i s Itálií

Týdenní soustředění v Jižním Tyrolsku, zápas s Itálií a po návratu domů do Prahy další příprava proti Albánii.

To je program národního mužstva před odletem do Skotska, do dějiště základní skupiny odloženého mistrovství Evropy.

S Itálií se Češi na mezistátním utkání domluvili už loni, ale kvůli pandemii koronaviru byly veškeré reprezentační akce na jaře 2020 zrušeny.

KALENDÁŘ: Program českých fotbalistů v roce 2021 kvalifikace mistrovství světa 2022, Euro 2021 i přípravná utkání

Závěrečný turnaj se odložil o rok, Češi si dál ponechali kemp na stejném místě v Jochtalu, kam odcestují 31. května. A nyní se jim povedlo znovu domluvit i souboj s Itálii. Jen pak soupeře z Rakouska pro domácí přípravu nahradila Albánie.

Itálie je další elitním týmem planety, s kterým se výběr Jaroslava Šilhavého v poslední době potká. V březnu hrál kvalifikaci v Anglii, pak hned přípravu doma s Brazílií. Loni v listopadu cestoval za přípravným duelem do Německa.

Brazílie, Německo a Itálie jsou nejúspěšnější země v historii mistrovství světa, celkem získaly třináct titulů.

„Čeká nás další špičkové mužstvo. V zápasech proti Brazílii a Německu nasbírali hráči cenné zkušenosti. Jsme přesvědčení, že nám může podobně pomoct také utkání proti Itálii. Čeká nás těžký soupeř se slavnou minulostí, ale na Euru nás potom čekají také velmi kvalitní týmy, takže tuto konfrontaci vítáme,“ řekl trenér Šilhavý.

Na Euru se Češi utkají postupně s Glasgow s domácím Skotskem a Chorvatskem, následně je v Londýně čeká Anglie.

„Itálie bude před mistrovstvím Evropy výborná prověrka. Navíc nebudeme muset složitě cestovat do jiné země, než ve které se budeme na turnaj chystat,“ pochvaloval si reprezentační manažer Libor Sionko.

Itálie patří mezi nejčastější soupeře české nebo československé reprezentace. Národní tým s ní má vyrovnanou bilanci s jedenácti výhrami, stejným počtem proher a deseti remízami.

Naposledy se Češi a Italové utkali v kvalifikaci o postup na mistrovství světa 2014, po domácí bezbrankové remíze venku podlehli 1:2.

„Generálka proti Albánii nám vyhovuje v tom směru, že jsme chtěli hrát doma po návratu z přípravného kempu. Z tohoto důvodu se okruh možných soupeřů zužoval, ale Albánie těmto podmínkám vyhověla. Je to tým, který šel v poslední době výsledkově nahoru. Neprohrál posledních pět zápasů, vyhrál svou skupinu Ligy národů a postoupil do ligy B,“ vypočítával Sionko.